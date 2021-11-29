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Meteoroloji'den 52 il için fırtına uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 14:36
Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan çarşamba gününden itibaren Anadolu'ya kar geliyor. Peki lodos fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Nerelere kar yağacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.
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