29 Kasım 2021, Pazartesi
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Meteoroloji'den 52 il için fırtına uyarısı! Kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan çarşamba gününden itibaren Anadolu'ya kar geliyor. Peki lodos fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Nerelere kar yağacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.