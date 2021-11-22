Uzmanlardan ‘adımsayar’ uyarısı: Uygulamalara aldanmayın

Birçoğumuz adım sayar uygulamasından gün içerisinde ne kadar adım attığımızız kontrol ederiz. Hatta adım sayımız yüksek olduğunda egzersiz ihtiyacımız olmadığını düşünürüz. Ancak uzmanlar bunun yanlış bir düşünce olduğu konusuna dikkat çekti.