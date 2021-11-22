Uzmanlardan ‘adımsayar’ uyarısı: Uygulamalara aldanmayın
Adımsayar uygulaması artık birçoğumuzun akıllı telefon ve saatlerinde bulunuyor. Ve sık sık o rakamlara bakarak da hareketli bir yaşam sürüp sürmediğimizi değerlendiriyoruz. Ancak uzmanlar ise "Fazla adım atmanın egzersiz olduğu anlamına gelmediğini" söylüyor.
Uzmanlar adımsayar uygulamasındaki rakamlara aldanmayın uyarısı yaptı. Yüksek adım sayısı egzersiz yaptığınız anlamına gelmiyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızıldağ, "Adım ölçerler kişinin hareketli bir gün geçirdiğini gösterir ancak sağlık için bir egzersiz yaptığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Birçoğumuz adım sayar uygulamasından gün içerisinde ne kadar adım attığımızız kontrol ederiz. Hatta adım sayımız yüksek olduğunda egzersiz ihtiyacımız olmadığını düşünürüz. Ancak uzmanlar bunun yanlış bir düşünce olduğu konusuna dikkat çekti.
Dr. Serdar Kızıldağ, "Adım ölçerlere gün sonunda bakıp egzersiz yaptığımız anlamına gelmiyor. Günlük sporumuzu yarım saat 40 dakikalık periyodlarla yoğunlaştırılmış bir egzersiz öneriyoruz." dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Kızıldağ kilo vermek için yapılan egzersizlerde ilk 15 dakikaya dikkat çekiyor ve "Egzersizdeki amaç kilo vermekse 15 dakikalık bir egzersiz sonrası yağ yakımı başlıyor." sözlerine yer verdi.
Egzersizin yanı sıra düzenli olarak direnç çalışması da oldukça önemli. Kızıldağ, "Gerçek bir egzersiz için günlük yarım saat 40 dakika hızlı adım yürüyüş öneriyoruz. haftanın belirli günlerinde direnç çalışması öneriyoruz." dedi.
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