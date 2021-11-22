Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde TOGG tarafından yapımı devam eden yerli otomobil fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.
Yerli otomobil TOGG'un tesislerinin yüzde70'i bitirildi. Yine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre montaj ve boya bölümlerinde tankların yerleştirildiği ifade ediliyor.
A Haber TOGG'un görüntülerini ekrana taşıdı. Tesislerde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Boya tesisi, gövde tesisi ve montaj tesisi olmak üzere 3 bölümde inşaat devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO'su Gürcan Karakuş tarafından yapılan açıklamada boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajının yapıldığı ifade edilmişti. Yine 33 bin metrekare çatı katı panellerinin montajı tamamlandı.
Üretim hattı ve boya tanklarının yerleştirilmesinin tamamlandığı ifade edildi. Gövde tesisinde ise 5 bin 300 ton çelik montajının tamamlandığı, 36 bin metrekare çatı panel montajının yapıldığı belirtildi.
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