22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi

Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.11.2021
ABONE OL
Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde TOGG tarafından yapımı devam eden yerli otomobil fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.

Yerli otomobil TOGG'un tesislerinin yüzde70'i bitirildi. Yine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre montaj ve boya bölümlerinde tankların yerleştirildiği ifade ediliyor.

A Haber TOGG'un görüntülerini ekrana taşıdı. Tesislerde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Boya tesisi, gövde tesisi ve montaj tesisi olmak üzere 3 bölümde inşaat devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO'su Gürcan Karakuş tarafından yapılan açıklamada boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajının yapıldığı ifade edilmişti. Yine 33 bin metrekare çatı katı panellerinin montajı tamamlandı.

Üretim hattı ve boya tanklarının yerleştirilmesinin tamamlandığı ifade edildi. Gövde tesisinde ise 5 bin 300 ton çelik montajının tamamlandığı, 36 bin metrekare çatı panel montajının yapıldığı belirtildi.

İşte TOGG fabrikasının son hali İŞTE TOGG FABRİKASININ SON HALİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA