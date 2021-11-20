Azerbaycan Dışişleri Bakanı A News’e konuştu: Türkiye’nin muazzam desteğini hissettik

Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına da değindi. Bayramov, "Geçen yıl Kasım'da, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan bir belge var. Biz, üçlü demecin tüm hükümlerinin daha iyi bir atmosfer yaratmak için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ve Azerbaycan'ın üzerine düşen tüm hükümleri uyguladık. Elbette Ermenistan'dan da aynısını bekliyoruz. Ayrıca birçok sorun zaten çözüldü, ancak hala çözülmemiş bazı sorunlar var. Bu belgenin uygulanması konusunda herkesin ciddi olması gerektiği yönünde mesajlarımız oldu. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının sınırlandırılması meselesinin diğer birçok alanla birlikte son derece önemli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.