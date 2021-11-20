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Azerbaycan Dışişleri Bakanı A News’e konuştu: Türkiye’nin muazzam desteğini hissettik

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Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı A News’e konuştu: Türkiye’nin muazzam desteğini hissettik

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından A News'e özel açıklamalarda bulundu. Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü dostluktan övgüyle bahsetti. Ermenistan ile diyalogdan ve normalleşmeden yana olduklarını anlattı.

Azerbaycan dışişleri bakanı Ceyhun Bayramov, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından, A News'e özel açıklamalarda bulundu.

Bayramov, Azerbaycan'ın Karabağ'da 30 yılın ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarına ilişkin konuştu. Ceyhun Bayramov, "İnanıyoruz ki, bu zafer, sadece Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkının, zaferi değil, aslında tüm Türk dünyasının zaferidir. Çünkü biliyorsunuz ki, otuz yıllık işgalden sonra Azerbaycan toprak bütünlüğünü, adaletini, uluslararası adaletini ve anavatanlarından kovulan bir milyona yakın insanın haklarını yeniden tesis etti." dedi.

Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun ise benzersiz olduğunu söyledi. Bayramov, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzeyi, bunu başka iki devletle kıyaslamanın imkansız olduğunu söyleyeceğim. Türkiye, ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından en üst düzeyden başlayarak savaşın çok erken dakikalarından itibaren Azerbaycan ile birlikte durdu ve Türkiye'nin muazzam desteğini, manevi desteğini ve siyasi desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarına da vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Bayramov, "Biliyorsunuz, pozisyonumuz şu, Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından sonra, toprak bütünlüğümüzün ve uluslararası sınırlarımızın geri verilmesinden sonra, eski Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu dediğimiz temel sorun çözüldü diyelim. Geçmişte yaşananlara rağmen Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devletlerarası ilişkileri normalleştirmek için eşsiz bir şans olduğuna inandığımızı söylüyoruz. Azerbaycan, "Biz diyaloga ve ilişkilerimizin normalleşmesine açığız" diyor." şeklinde konuştu.

Bayramov, Ermenistan'a karşı kazanılan zaferin 1. yılına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ceyhun Bayramov, "Bu zafer sonucunda toprak bütünlüğünü ve uluslararası adaleti yeniden sağladık. Bu, ülkemin tarihindeki dönüm noktasıdır. Bu sadece uluslararası adaletin değil, aynı zamanda evlerinden ve yurdundan edilmiş bir milyon Azerbaycanlının haklarının da yeniden sağlanmasıdır. şu anda bölgedeki yeni gerçekleri oluşturan da budur. Şimdi bölgeyi yeniden inşa etme ve mayınlardan arındırma görevlerini icra ediyoruz. Bu bölgelerin Azerbaycan'a yeniden entegrasyonu için hızlı ilerlediğimizi söylemek istiyorum. Azerbaycan, çabalarını sürdürmeye kararlıdır. Bu çabalarımız, bölgesel barışı, istikrarı, kalkınmayı ve iş birliğini sağlamak ve güçlendirmek içindir." dedi.

Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına da değindi. Bayramov, "Geçen yıl Kasım'da, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan bir belge var. Biz, üçlü demecin tüm hükümlerinin daha iyi bir atmosfer yaratmak için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ve Azerbaycan'ın üzerine düşen tüm hükümleri uyguladık. Elbette Ermenistan'dan da aynısını bekliyoruz. Ayrıca birçok sorun zaten çözüldü, ancak hala çözülmemiş bazı sorunlar var. Bu belgenin uygulanması konusunda herkesin ciddi olması gerektiği yönünde mesajlarımız oldu. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının sınırlandırılması meselesinin diğer birçok alanla birlikte son derece önemli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı bağlayacak Zengezur koridorunun iş birliğini daha da güçlendireceğine vurgu yaptı. Dost ve ortak ülkelerin bu fırsattan yararlanmasını istediklerini söyledi.

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