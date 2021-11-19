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Solda 3. ittifak mı kurulacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? HDP, TİP ve EMEP... İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Solda 3. ittifak mı kurulacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? HDP, TİP ve EMEP... İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar

Son dakika haberi... Ankara kulislerinde 3. ittifakın kurulacağı konuşuluyor. HDP, TİP ve EMEP’in aynı çatıda buluşması bekleniyor. Bu gelişmeler ne anlama geliyor? CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya mı çalışıyor? Görüşmelerde son durum ne? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü ittifak konusunda ne düşünüyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

Millet İttifakı'nda 3. ittifak depremi yaşanıyor. CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya çalışıyor. Kulislere göre HDP, Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçime ittifak halinde girecek.

Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurulması beklenen üçüncü ittifak hakkında ne düşünüyor? Görüşmeler ne durumda? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

MUTABAKATA VARDILAR MI?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Üçüncü ittifak senaryoları aslında Ankara'da uzun süredir konuşuluyor. HDP'den de zaten geçtiğimiz aylarda üçünü yol çıkışını sık sık duyduk. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi yönetimi HDP genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya geldiler. Bu senaryoyu o toplantıda detaylıca masaya yatırdılar. Üçüncü ittifak konusunda iki partinin hemen hemen mutabakata vardığını söyleyebiliriz.

UZAK DEĞİLLER

Zaten TİP millet vekilleri de HDP'ye uzak isimler değiller. Geçtiğimiz seçimlerde HDP listelerinden seçim yarışına girmiş daha sonra parlamentoya geldikten sonra da TİP'e geçmişlerdi.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR

TİP bu ittifak planları kapsamında geçtiğimiz günlerde de CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeleri oldu. Yine bu üçüncü ittifak ile ilgili görüşlerini açıkladılar. 2023 stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılabilir konusu yine Kılıçdaroğlu ile görüşüldü. Kılıçdaroğlu'nun da üçüncü ittifaka sıcak baktığı kulislere yansımış durumda.

NASIL BİR STRATEJİ?

Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ortaya konulacak bu biraz da ete kemiğe bürünecektir önümüzdeki günlerde. Çünkü şöyle bir strateji var üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklar. Yani Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak seçim yarışında olacaklar. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın göstereceği adayı destekleyecekler. Böyle bir senaryo Ankara'da uzun süredir konuşuluyor.

FARKLI PARTİLERİN DE KAPISINI ÇALABİLİR

Üçüncü ittifak kapsamında TİP farklı diğer partilerin de kapısını çalabilir. Şu anda TİP, HDP ve EMEP'in 2023 seçimlerinde birlikte hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki net bir ifade kullanmak doğru olmaz ancak yapılan görüşmeler ve verilen mesajlara baktığımızda bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Solda 3. ittifak mı kurulacak? SOLDA 3. İTTİFAK MI KURULACAK?

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