Solda 3. ittifak mı kurulacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? HDP, TİP ve EMEP... İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar

NASIL BİR STRATEJİ?

Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ortaya konulacak bu biraz da ete kemiğe bürünecektir önümüzdeki günlerde. Çünkü şöyle bir strateji var üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklar. Yani Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak seçim yarışında olacaklar. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın göstereceği adayı destekleyecekler. Böyle bir senaryo Ankara'da uzun süredir konuşuluyor.