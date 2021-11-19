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İzmir Torbalı Belediyesi’ne köprü tepkisi! 1 yıldır onarılmadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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İzmir Torbalı Belediyesi’ne köprü tepkisi! 1 yıldır onarılmadı

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı üzerinde bulunan köprü bir yıl önce selde zarar gördü. Ancak köprü hala onarılamadı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Torbalı Belediyesi'ne tepki gösterdi.


Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı üzerinde bulunan 15 metrelik köprü 1 yıl önce selden dolayı hasar gördü. Çevredeki 8 mahallede yaşayan yaklaşık 20 bin insan bu köprüyü kullanarak Torbalı'ya ulaşabiliyordu.

Ancak CHP'li Torbalı Belediyesi köprüyü bir türlü tamir edemedi vatandaş bu durumdan şikayetçi her gün yaklaşık 10 km fazladan yol kat ederek ilçeye ulaşabiliyorlar.

İzmir Torbalı'da bir yıl önceki selde hasar gören Fetrek Çayı üzerindeki köprüyü belediye neden onarmıyor? CHP'li belediye 1 yıldır verdiği sözü neden tutmadı?

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "1 yıldır verilen sözlere rağmen tamamlanamıyor. Köprümüz bizim için çok önemli. Öğrencilerin geçişlerini yaptığı iki yakayı birleştiren bir köprü." ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Tunç Soyer ve Torbalı Belediye Başkanı ziyarette bulundu sözler verildi ancak verilen sözler tutulmadı. Çok umutlu değiliz. Yıkılıp yeniden yapılacaktı. Bir tadilatı bile yapılmadı." dedi.

CHP’li belediyeye köprü tepkisi! CHP'Lİ BELEDİYEYE KÖPRÜ TEPKİSİ!

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