İzmir Torbalı Belediyesi’ne köprü tepkisi! 1 yıldır onarılmadı

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "1 yıldır verilen sözlere rağmen tamamlanamıyor. Köprümüz bizim için çok önemli. Öğrencilerin geçişlerini yaptığı iki yakayı birleştiren bir köprü." ifadelerini kullandı.