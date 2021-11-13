En bilinen asitli içeceğe ‘yasaklansın’ davası! Yerel mahkeme reddetti, Danıştay ‘incelensin’ dedi
En çok bilinen asitli şekerli içecek markasının satışı Türkiye'de her an durdurulabilir. Bir vatandaş "ticari sır" diyerek içeriğini açıklamayan markayı "sağlığa zararlı, yönetmeliğe ise aykırı" olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi. Yerel mahkeme, davayı reddetse de Danıştay 10. Dairesi vatandaşı haklı buldu. Satışının yasaklanabileceğini söyleyerek, dosyayı bilirkişi incelemesi için yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Ankara 18. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda şikayetçi konumundaki vatandaş söz konusu firmanın "ticari sır" kuralının arkasına sığınarak içeriğini gizlediğini iddia etti. Bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunması sebebiyle çocukların ağır risk altında olduğunu söyledi.
Konu hakkında A Haber'e konuşan Bütüncül Sağlık Uzmanı Dr. Vildan Hacıfettahoğlu, "Neden zararlı? İçerisinde çok fazla şeker yükü var. Rafine şeker bir çok hastalığa neden olmakta. Çocuk yaşta maruz kalınan şeker yükü ileriki yaşlarda hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. En basiti diş çürükleri kalıyor. Cildinizin yaşlanması karaciğerin yorulması yağlanması otoümmin hastalılara yol açması aşırı şeker tüketimi kansere yol açmakta. Özellikle bağışıklık sistemini yavaşlatmakta." dedi.
İdare mahkemesi ise davayı reddetti. Bu kez de dosya Danıştay'a temyiz edildi. Davacı konumundaki kişi, dünya çapında her yıl 180 bin ölümün nedeni olarak şekerli içeceklerin gösterildiğini belirterek davalı içeceğin de ayrıntılı bir şekilde içeriğini paylaşmasını istedi. Aksi takdirde "yasaklansın" dedi.
Vildan Hacıfettahoğlu, "Tüketimi kesinlikle sınırlandırılmalı. Kesinlikle satılmamalı, özellikle çocuklara satışı yasaklanmalı. Çocuklara bu seçimi sunmamak gerekir." diye konuştu.
Danıştay başvuruyu yerinde buldu. İçeceğin insan sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasını ani ve uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesini istedi. Ret kararını bozarak, bilirkişi görevlendirilmesi istemiyle dosyayı yerel mahkeme gönderdi.
Bilirkişinin hazırlayacağı rapor önemli. Eğer 'Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun değil' derse bu kez içeceğin ülke genelinde satışı yasaklanabilir.
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