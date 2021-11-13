En bilinen asitli içeceğe ‘yasaklansın’ davası! Yerel mahkeme reddetti, Danıştay ‘incelensin’ dedi

Rengi siyah, bol şekerli ve asitli. Tutkunu çok zararını da bilmeyen yok. İşte en çok bilenen asitli şekerli Türkiye'de davalık oldu. Bir vatandaş 'sağlığa zararlı' dedi, satışının yasaklanmasını istedi. Yerel mahkeme 'Gerek yok' dedi ama Danıştay kararı bozdu 'Bilirkişi incelesin' dedi.