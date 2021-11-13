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Uzmanlar etiket oyunlarına karşı uyarıyor! Alışverişte ‘indirim’ aldatmacasına dikkat

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Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Uzmanlar etiket oyunlarına karşı uyarıyor! Alışverişte ‘indirim’ aldatmacasına dikkat

Efsane indirim sloganıyla fiyatlar önce artırılıyor, ardından ise indirim yaptık diye eski fiyata dönülüyor. Peki tüketiciler bu tür indirim aldatmacasıyla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeli?

Mağaza ve alışveriş sitelerindeki yılsonu indirimi ile efsane cuma ya da muhteşem kasım gibi indirim kampanyalarına dikkat.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu efsane indirimler etiket oyunlarıyla yapılıyor kanmayın. Fiyatlar önce yükseltiliyor sonra etiket oyunuyla indiriliyor." dedi.

Son dönemlerde mağazalarda ve alışveriş sitelerinde muhteşem kasım adıyla bir indirim furyası var. Ancak uzmanlar uyarıyor bu indirimler sahte olabilir.

Aydın Ağaoğlu, "Çok şikayet geliyor bana 80 liralık ürün sonra 160 lira yapıldı ve sonra 100 lira etiket konuldu." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler indirim aldatmacasıyla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeli?

Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığına durumu şikayet edecek. Cep telefonuna indireceği uygulama ile bunu çok basit şekilde yapabilir." şeklinde konuştu.

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