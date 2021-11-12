Ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Çocuklar ve ebeveynler ara tatilde neler yapmalı?

Bu süreçte öğrendikleri konuları tekrar ederek eksik kaldıkları ders ve konuları tamamlamaya gayret göstersinler. Tüm öğrenciler her zaman için kitap okuma alışkanlığı edinmeli. Çünkü bu alışkanlığı edinen insanlar hem sınavlarda hem de gündelik hayatta diğer insanlara göre birkaç adım önde oluyor."

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