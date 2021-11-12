Ara tatil ne zaman? Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Çocuklar ve ebeveynler ara tatilde neler yapmalı?
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım arasında ilk ara tatiline başlayacak. Peki öğrenciler bir haftalık tatili nasıl değerlendirmeli? Aileler için bu önemli sorunun cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Eğitimci Tolga Erdoğdu verdi.
Eğitimci Tolga Erdoğdu'nun öne çıkan sözleri:
"Öğrenciler ara tatillerinde tabi hem dinlenmeye hem eğlenceye hem de kendilerini geliştirebilecekleri aktivitelere önem vermeli. Uyku düzeni kesinlikle değişmemeli. Uyku düzeni öğrenmede oldukça önemli bir yere sahip.
Açık havada spor etkinlikleri yapabilirler. İyi bir uyku, kaliteli bir hayat öğrenmeyi doğrudan etkileyen bir unsurdur. Tatil sürecinde dijital bağımlılığı da dikkat etmek gerekiyor. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile fazla vakit geçirmemeli.
Fazla bilgisayar oyunu oynayan çocuklarda öğrenme kayıpları yaşanıyor. Hafızada, konuşmada ve duygusal iletişimde sıkıntılar yaşanabiliyor. Ailecek zaman geçirmek bu noktada çok önem taşıyor. Çocuklarla hem ilgilenerek hem eğlenerek vakit geçirmeleri gerekir.
Veliler sürekli ders çalışma ya da kitap okuma bekliyor çocuklarından ancak bu dönemlerde bu tarz baskılar doğru bir yaklaşım şekli değildir. Bırakın çocuklar dinlensinler. Sınavlara hazırlanan öğrenciler birkaç gün dinlendikten sonra çalışmalarına devam etsinler.
Bu süreçte öğrendikleri konuları tekrar ederek eksik kaldıkları ders ve konuları tamamlamaya gayret göstersinler. Tüm öğrenciler her zaman için kitap okuma alışkanlığı edinmeli. Çünkü bu alışkanlığı edinen insanlar hem sınavlarda hem de gündelik hayatta diğer insanlara göre birkaç adım önde oluyor."
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