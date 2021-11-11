Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’de açıkladı: EYP’lere karşı yeni teknolojik çalışmalarımız var

OYUN DEĞİŞTİRİCİ FARK YARATICI

Dünyada savunma sanayiinde belirli alanlarda belirli ve geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye'nin bazı alanları seçip orada en iyi olma gibi bir iddiası olması gerekiyor. Bunun bir örneği SİHA'larımız ve çok çeşitli İHA ve SİHA'larımız şu anda gündeme geldi ve gelecekler. Bunun üzerine entegre insansız sistemleri koyun. Bu alanda en iyi olmak bizim için önemli. Harekat alanında oyun değiştirici ve fark yaratıcı fark oluşturucu teknolojiler ve alanlar olması gerekiyor. Türkiye'de artık dünyada en iyiler arasında olma vizyonunu ortaya koymalı.

TÜBİTAK, SAHA EXPO'DA TEKNOLOJİSİNİ SERGİLEDİ

Türkiye'de milli teknolojilerin geliştirilmesindeki rolü dolayısıyla "ülkenin en büyük Ar-Ge merkezi" olarak nitelendirilen TÜBİTAK, son dönemde geliştirdiği çözümleri SAHA EXPO'da vitrine çıkardı.

TÜBİTAK, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'na hem fiziki hem de sanal olarak katıldı.

Savunma ve havacılık başta olmak üzere sanayinin devlerini bir araya getire fuarda TÜBİTAK; BİLGEM, MAM, SAGE, ULAKBİM ve UZAY enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünlerini ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel güç olmasındaki en önemli unsurun savunma sanayisinde yakaladığı başarı olduğuna dikkati çekerek, son dönemde bu alanda elde edilen başarının diğer sektörlere de örnek oluşturduğunu ifade etti.

SAHA EXPO'da TÜBİTAK'ın da en yeni yerli ve milli ürünleriyle yer aldığını ifade eden Mandal, "Aynı zamanda 30'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi, uluslararası askeri yetkililer, üreticiler ve alıcılar bir araya gelecek. Birlikte çalışma ve birlikte başarma kapsamında ulusal ve uluslararası pek çok paydaşla bir araya gelme olanağı bulunacağız." dedi.

Geçen yılki SAHA EXPO Sanal Fuarı'na TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY'ın katıldığını ve fuar boyunca çok sayıda ikili iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Mandal, Bozdoğan ve SOM füzelerinin en çok ziyaret edilen ürünler olduğunu söyledi.

PATLAYICI TEHDİDİNE KARŞI İMTA

TÜBİTAK BİLGEM'in sergilediği ürünler arasında İMTA dikkati çekiyor. İnsansız mayın/el yapımı patlayıcı tespit aracı İMTA, sensör paneli sayesinde güzergah üzerindeki mayın veya patlayıcının uzaktan tespitini gerçekleştiriyor. TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlanan ürün, bu özelliğiyle sahadaki can kaybı riskini en aza indirmeyi hedefliyor. İMTA, üzerinde bulundurduğu çok kanallı ve eşzamanlı EMI/GPR teknolojisi ile dünyada ilk olma özelliğine sahip.

Enstitünün standında ayrıca kara, hava, deniz ve uzay şeklinde 4 ayrı kiosk üzerinde yer alacak dokunmatik ekranlardan ilgili alana dair teknolojiler animasyon ile interaktif şekilde gösteriliyor.

Kara kioskunda FODRAD, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'ne sahip GİS-SARP, Araca Monte Lazer Sistemi JARMOL Kuşrad Radar Sistemleri, Lazer Haberleşme Sistemi OpHab, Milli Gözetim Radarı ve Milli İşlemci Çakıl interaktif olarak incelenebiliyor.

Hava kioskunda Kule ve Radar Simülatörü atcTRsim , Çakıl, F-16 Savaş Uçağı Taktik Elektronik Destek Podu (EHPOD), Eren Drona Monte Lazer Sistemi, GİS, HELİTR ve Savaş Uçağı Ana Kontrol Sistemi görüntülenebiliyor.

Deniz kioskunda Gemi Manyetik İz Bastırma Sistemi (Degaussing), Optik Haberleşme Sistemi (OpHab), Sualtı Savaş Yönetim Sistemi, Yeni Tip Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (YT-DABİS), Yeni Tip Su Altı Telefonu (YT-SATEL), Yüksek Güçlü Lazer Sistemi interaktif olarak ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor.

TÜBİTAK MAM standında, Denizaltı Savunma Harbi Sonarı Transdüser Elemanı (TBT-01), Kendi Kendine Yeten Solunum Maskesi Kimyasalları, Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı (MAM-CDET), Plastik Bağlı Patlayıcı Üretimi, Tek Kristal Türbin Kanadı, Yakıt Pili Modül ve Bileşenleri ve Yakıt Pilli Askeri Çanta sergileniyor.







KUZGUN MÜHİMMAT AİLESİ SAHA EXPO'DA

Türk savunma sanayisinin en önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan merkezlerden biri olan TÜBİTAK SAGE, Bozdoğan, Gökdoğan, HGK-84 füze modelleri yanında, KGK-83, Kuzgun ailesi (Kuzgun-SS, Kuzgun-KY ve Kuzgun-TJ), NEB-84, SARB-83, SERT-82, SOM, SOM-J gibi mühimmat ve füzeleri, SAGE navigasyon sistemlerini sergiliyor.

Öz kaynak projesi olarak devam ettirilen Kuzgun Silah Sistemi ise TÜBİTAK SAGE'nin fuarda en dikkati çeken ürünü olarak öne çıkıyor.

Taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan, harp başlığı, menzil ve güdüm yöntemi açısından modüler yeni nesil ürün ailesi Kuzgun'un en yüksek ileri menzile sahip üyesi KUZGUN-TJ, hava aracından serbest bırakıldıktan sonra entegre mini turbojet motoru sayesinde yaklaşık 200 kilometre uzaktaki hedefi vurabiliyor.

Ailenin en ağır harp başlığı kütlesine sahip Kuzgun-SS varyantı ise 40 bin fit irtifadan bırakıldığında "serbest süzülme" ile 110 kilometre menzile ulaşabiliyor. Ayrıca hedefe varış süresi saniyeler olan ve 2,5 mach üzeri uçuş hızına sahip Kuzgun-KY hava araçları yanı sıra kara ve su üstü platformlardan da atıyor.

Milli akıllı füze ailesi Kuzgun; F-16, Hürjet, Hürkuş, Akıncı, Aksungur, Anka ve Milli Muharip Uçak'ta, kara ve deniz platformlarında kullanım sağlayacak müşterek bir silah sistemi olarak görev yapacak.

SİBER TEHDİTLERİ AHTAPOT YAKALIYOR

TÜBİTAK ULAKBİM ise 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli kurumlarda başarıyla görev yapan Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi Ahtapot'u tanıtıyor.

Milli imkanlarla geliştirilen Ahtapot, Türkiye'nin siber dünyada güvenliğini sağlıyor. Hem açık kaynak kodlu topluluk versiyonu hem de özel Ahtapot donanımı üzerinde çalışan kurumsal versiyonlarıyla 15 farklı siber güvenlik bileşenini barındıran sistem, askeri kuruluşlardan kamu kurumlarına ve bankacılık sektörüne kadar çeşitli kurumsal müşteriler tarafından tercih ediliyor. Gerek müşteri sistemlerindeki başarısı gerekse NATO CWIX ve Locked Shields tatbikatlarında gösterdiği başarı ile kendini kanıtlayan bir bütünleşik siber güvenlik ürünü olan Ahtapot'un kurumsal ve donanımsal versiyonları SAHA EXPO'da sergileniyor.

ULAKBİM ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere stratejik kurumlarda kullanılan Merkezi Yönetim Sistemi Liderahenk; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında kullanılan Kimlik Yönetim Sistemi Engerek'i tanıtıyor.

TÜBİTAK UZAY standında ise ziyaretçileri, yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen metre altı çözünürlüklü İMECE Uydusu karşılıyor. Türkiye'nin askeri ve sivil çok yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen İMECE Uydusu, 2022 yılı içerisinde yapılması hedeflenen fırlatma öncesi SAHA EXPO'da görücüye çıktı.

TÜBİTAK UZAY standında ayrıca GÖKTÜRK-2, RASAT, TÜRKSAT 6A modelleri ve çeşitli uydu ekipmanları yer alıyor.