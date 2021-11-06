Türkiye sınırında ABD-Yunan iş birliği! ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatı sürüyor mu?

ABD’nin Yunanistan ile iş birliği kapsamında Dedeağaç'a yaptığı askeri sevkiyatlar, Washington-Ankara hattında gerilime neden olan sebeplerin başında geliyor. Peki bölgede yüksek gerilime yol açan o sevkiyatlar devam ediyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

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