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Türkiye sınırında ABD-Yunan iş birliği! ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatı sürüyor mu?

A Haber
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Giriş: 06.11.2021 10:03
Güncelleme:06.11.2021 10:13
ABD’nin Yunanistan ile iş birliği kapsamında Dedeağaç'a yaptığı askeri sevkiyatlar, Washington-Ankara hattında gerilime neden olan sebeplerin başında geliyor. Peki bölgede yüksek gerilime yol açan o sevkiyatlar devam ediyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
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