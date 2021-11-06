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Kazakistan büyükelçisi A Haber’e konuştu: Türkiye en gelişmiş Türk-İslam ülkesi

A Haber
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Giriş: 06.11.2021 20:43
16 Aralık'ta bağımsızlığının 30. yılını kutlayacak olan Kazakistan'la Türkiye son yıllarda ekonomiden siyasete sanayiden eğitime her konuda önemli iş birliklerine imza attı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu iki ülke arasında gelişen ilişkileri A Haber'e değerlendirdi.
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