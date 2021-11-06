Kazakistan büyükelçisi A Haber’e konuştu: Türkiye en gelişmiş Türk-İslam ülkesi

16 Aralık'ta bağımsızlığının 30. yılını kutlayacak olan Kazakistan'la Türkiye son yıllarda ekonomiden siyasete sanayiden eğitime her konuda önemli iş birliklerine imza attı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu iki ülke arasında gelişen ilişkileri A Haber'e değerlendirdi.

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