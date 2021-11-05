Başkan Erdoğan’ın siyasi hayatının dönüm noktası! O günün tanığı A Haber’de anlattı: İnsanlar büyük coşku içindeydi

Tam o anda da arkanızda gördüğünüz gibi bu minareler belki ona bir ilham kaynağı olmuştu çünkü Siirt evliyalar diyarı, o güzel şiiri okudu. O şiirden dolayı da maalesef hüküm giydi ama o hüküm muhtar bile olamaz dedikleri Cumhurbaşkanını önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı yaptı. Ve elhamdülillah Türkiye şu anda Cumhurbaşkanı sayesinde çok güzel günler yaşıyor.