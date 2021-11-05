Başkan Erdoğan’ın siyasi hayatının dönüm noktası! O günün tanığı A Haber'de anlattı: İnsanlar büyük coşku içindeydi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın, Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle 23 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürüldü. Peki o meydanda neler yaşanmıştı? Refah Partisi Siirt Eski İl Başkanı Adnan Efe, o gün yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan ile anısını A Haber canlı yayınında anlattı.
Başkan Recep Erdoğan 1997 yılında Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker duası" adlı şiirini okudu. Ve okuduğu o şiir yüzünden de 23 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürüldü.
Peki o gün neler yaşandı? Siirt'te bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. Refah Partisi Siirt Eski İl Başkanı Adnan Efe, o gün yaşadıklarını anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YÜREKTEN SEVEN İNSANLAR DOLDURMUŞTU
Gerçekten o gün Siirt bir tarihe şahit oluyordu. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iki günlük bir gezi için Siirt'e gelmişti. O heyecan o coşku zaten havaalanından belli oluyordu. Şu gördüğünüz meydanı bütün Siirt'i bırakın çevredeki bütün illerden Cumhurbaşkanının sevdalıları gönüllüleri onu canı yürekten seven insanlar doldurmuştu.
Tam o anda da arkanızda gördüğünüz gibi bu minareler belki ona bir ilham kaynağı olmuştu çünkü Siirt evliyalar diyarı, o güzel şiiri okudu. O şiirden dolayı da maalesef hüküm giydi ama o hüküm muhtar bile olamaz dedikleri Cumhurbaşkanını önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı yaptı. Ve elhamdülillah Türkiye şu anda Cumhurbaşkanı sayesinde çok güzel günler yaşıyor.
ANLATILMAZ BİR TARİF
Gerçekten büyük bir heyecan vardı meydanda. İnsanlar adeta böyle coşku içinde sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı. Anlatabilmek için tekrar o günleri yaşamak gerekiyor. Anlatılmaz bir tarif. O sevgi o coşku Sayın Cumhurbaşkanını ve ülkemizi bu günlere getirdi. Cumhurbaşkanımız çok naif çok özel çok da güzel bir insan.
NÖBETÇİYKEN ZİYARETE GELDİ
O akşam için ben bir ara ayrıldım kafileden gece nöbetçiydim. Sonra Sayın Cumhurbaşkanım soruyor 'Adnan Başkan nerede' diye Fatih Belediye Başkanımız diyor ki Adnan Başkan nöbetçi. Bir baktık gece nöbete geldi teşrif ettiler sağ olsunlar.
ÖZLEMLE BEKLİYORUZ
Sayın Cumhurbaşkanını ayın 20'sinde tekrar Siirt'te ağırlayacağız. Büyük bir şevkle büyük bir mutlulukla büyük bir özlemle bekliyoruz.
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