Pastırma yazı geldi! Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek?
ÖZEL HABER A Haber
Yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor. Peki, hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Hafa sıcaklıkları ne kadar sürecek? Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.
Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Hafta sonu da sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Yine yeni haftanın başında pazartesi, salı ve Çarşamba günleri mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Ülke genelinde de durum devam edecek.
Ankara'da da yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 8-20 derece olacak. İzmir'de de az bulutlu bir hava olacak ve hava sıcaklığı 18-28 derece olacak. Pazar günü de sıcaklıklar benzer şekilde İstanbul'da 14-19 Ankara'da 8-21 derece İzmir'de de 19-28 derece olacak."
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