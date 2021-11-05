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Pastırma yazı geldi! Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Pastırma yazı geldi! Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek?

Yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor. Peki, hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Hafa sıcaklıkları ne kadar sürecek? Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.

Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hafta sonu da sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Yine yeni haftanın başında pazartesi, salı ve Çarşamba günleri mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Ülke genelinde de durum devam edecek.

Cumartesi günü için yurt genelinde yağış beklentimiz yok. İstanbul'da gecenin hava sıcaklığı en düşük 13 derece olacak. Günün en yüksek hava sıcaklığı 21 derece olacak.

Ankara'da da yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 8-20 derece olacak. İzmir'de de az bulutlu bir hava olacak ve hava sıcaklığı 18-28 derece olacak. Pazar günü de sıcaklıklar benzer şekilde İstanbul'da 14-19 Ankara'da 8-21 derece İzmir'de de 19-28 derece olacak."

Hafta sonu hava nasıl? HAFTA SONU HAVA NASIL?
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