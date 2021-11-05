Pastırma yazı geldi! Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek?

Ankara'da da yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 8-20 derece olacak. İzmir'de de az bulutlu bir hava olacak ve hava sıcaklığı 18-28 derece olacak. Pazar günü de sıcaklıklar benzer şekilde İstanbul'da 14-19 Ankara'da 8-21 derece İzmir'de de 19-28 derece olacak."

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