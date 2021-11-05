5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü | İşte dünyanın en büyük 10 tsunami felaketi
Birleşmiş Milletler, 5 Kasım "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" vesilesiyle son 100 yılda yaşanan tsunamilerin etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, son bir asırda meydana gelen 58 tsunamide 260 bine yakın insan hayatını kaybetti. Önlem alınmadığı takdirde ise gelecek 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.
BM, Aralık 2015'te düzenlediği genel kurul toplantısında, 5 Kasım'ı "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" olarak kabul etti. "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında yayımladığı rapora göre, tsunami, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.
TSUNAMİ NE DEMEK?
Japonca bir terim olan Tsunami tsu ve nami kelimelerinin birleşimi. Tsu liman nami ise dalga demek.
Son 100 yılda 58 tsunami felaketinde 260 bine yakın insan hayatını kaybetti.
EN YIKICI TSUNAMİLER VE CAN KAYIPLARI
Japonya
Tarih Can kaybı
11 Mart 2011 18 binden fazla
20 Eylül 1498 31 bin
28 Ekim 1707 30 bin
15 Haziran 1896 22 bin
24 Nisan 1771 12 bin
Portekiz
Tarih Can kaybı
1 Kasım 1755 6 bin
Şili
Tarih Can kaybı
13 Ağustos 1868 25 bin
Endonezya
Tarih Can kaybı
26 Aralık 2004 230 bin
27 Ağustos 1883 40 bin
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