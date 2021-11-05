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5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü | İşte dünyanın en büyük 10 tsunami felaketi

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü | İşte dünyanın en büyük 10 tsunami felaketi

Birleşmiş Milletler, 5 Kasım "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" vesilesiyle son 100 yılda yaşanan tsunamilerin etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, son bir asırda meydana gelen 58 tsunamide 260 bine yakın insan hayatını kaybetti. Önlem alınmadığı takdirde ise gelecek 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.

BM, Aralık 2015'te düzenlediği genel kurul toplantısında, 5 Kasım'ı "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" olarak kabul etti. "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında yayımladığı rapora göre, tsunami, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.

Peki bu güne kadar yaşanan tarihin en büyük 10 tsunami felaketi hangileri?

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 TSUNAMİ FELAKETİ

En çok tsunami gerçekleşen ülkeler

Hindistan, Endonezya, Maldivler, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Japonya

TSUNAMİ NE DEMEK?

Japonca bir terim olan Tsunami tsu ve nami kelimelerinin birleşimi. Tsu liman nami ise dalga demek.

Son 100 yılda 58 tsunami felaketinde 260 bine yakın insan hayatını kaybetti.

EN YIKICI TSUNAMİLER VE CAN KAYIPLARI

Japonya

Tarih Can kaybı

11 Mart 2011 18 binden fazla

20 Eylül 1498 31 bin

28 Ekim 1707 30 bin

15 Haziran 1896 22 bin

24 Nisan 1771 12 bin

Portekiz

Tarih Can kaybı

1 Kasım 1755 6 bin

Şili

Tarih Can kaybı

13 Ağustos 1868 25 bin

Endonezya

Tarih Can kaybı

26 Aralık 2004 230 bin

27 Ağustos 1883 40 bin

Dünyanın en büyük tsunami felaketleri DÜNYANIN EN BÜYÜK TSUNAMİ FELAKETLERİ

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