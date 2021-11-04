Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek istiyorlar: Savcı Sayan A Haber ekranlarından Kürtlere seslendi

KÜRTLER EN RAHAT DÖNEMİNİ ERDOĞAN İLE YAŞADI

"Özellikle Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum" diyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü "Kürtler en rahat dönemini Sayın Erdoğan döneminde yaşamıştır. Erdoğan'dan önce Kürtler işkence görmüştür. Erdoğan'dan önce Kürtler karakollarda çırılçıplak soyulup karakollarda dövülmüşlerdir. Bunları yapanlar da sonradan öğreniyoruz ki devletin içine çöreklenen FETÖ'nün elemanları imiş ve Türkiye'nin başına sorun çıksın diye yapıyorlarmış."

OSLO GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNDİ

Savcı Sayan daha sonra Oslo Görüşmeleri ile ilgili sürece değinirken Kürtler diye kitap yazanların Kürtlere nasıl zarar verdiklerini de çarpıcı örneklerle dile getirdi.