Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya üzerinden ahlaksız paylaşımlar yapıldı ve algı operasyonuna kalkışıldı. Öyle ki Başkan Erdoğan’ın programlarının devam ettiği fotoğrafa ve görüntülerin paylaşıldığı anlarda bile ahlaksız paylaşımlar sürdü. Bu gelişmelerin ardından manipülatif paylaşımda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Peki asılsız paylaşımla hedeflenen ne? Anket manipülasyonun arkasında ne var? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? Millet İttifakı ve medyasının yalan haberlere karşı tavrı ne? Gündemdeki öne çıkan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve iletişim uzmanı ve yazar Ümit Sanlav değerlendirdi.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:
Sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar ve yalan terörü ilgili ciddi sorun var. İşin ahlaki ve etik boyutu çok kötü. Allah düşmanında etik ve ahlaklı olanını nasip etsin. Savaşın bile bir ahlakı olduğuna inan düşman nasip etsin. Böyle arkadan dolanan namussuzca bir yalanı dolaşıma sokup insanların kafasını karıştıran arsızca bir şey gördük.
Bu taktik bir FETÖ taktiği. Fakat bu FETÖ taktiğinin üzerine abanan içeride çok ciddi kesimler var. Bazı haber siteleri ve gazeteciler hatta siyasiler bu yalanın üzerine abandılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının olduğu görünü ve fotoğrafların bile paylaşıldığı saatlerde bu yalana devam ettiler. Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşu ile ilgili paylaşım yaptığı zaman diliminde bile bu yalan devam etti.
Bir kesin Erdoğan'ı sevmeyebilir ama bunun yol ve yöntemi sandık ve seçimdir. 20 yılda 15 seçimi kazanan aynı zamanda bu ahlaksız paylaşımları yapanların baktıklarında etraflarında 2 kişiden birinin oy verdiği bir isim Erdoğan. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı aynı zaman başkomutandır. Sosyal medya düzenlemesinin ne kadar büyük ihtiyaç olduğu bize gösterdi. Böyle bir yalanı dolaşıma sokuyorlar ve birçok kesim bu yalandan manipüle oluyor. Bazı kesimler bundan ekonominin bile etkilendiğini ifade ediyor.
Bir ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanına bunu söylüyorsanız bu aynı zaman bir Milli Güvenlik sorunudur. Bunu çok net şekilde ifade ediyorum. Bunu bir kişiye yapsanız kişi haklarına tecavüzdür ve kişisel bir mesele olabilir ama bunu ülkenin cumhurbaşkanına yapıyorsanız bu ciddi bir sorundur. Buna sanki etik olarak karşı çıkan bazı kesimler bile içine ahlaksız katarak tepki gösteriyorlar.
ANKET MANİPÜLASYONUNUN PERDE ARKASI
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:
Bu haftanın siyasetini takip edenler şunu gördüler. AK Parti pozisyon alarak üstünlük yakaladı. Psikolojik olarak yetkinlik olarak daha güçlü bir pozisyonda. Halihazırda bu iki partinin oylarını topladığınızda CHP ve İYİ Parti'nin oyları AK Parti oyları kadar etmiyor.
Bu adamlar memlekete bir zerre çözüm sunma ihtimalleri yoktur. Sadece kendi meselelerinde boğulup kalırlar. Fakat çok şiddetli ve hararetli bir şekilde sürekli AK Parti'ye söverek hakaret ederek, aşağılayarak, kendi pozisyonlarını perdelemeyi düşünüyorlar.
İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav öne çıkan sözleri:
Sosyal medya mecralarındaki bu baş döndürücü hız olumlu yönleri kadar olumsuzluklarıyla da gündemde özellikle son günlerde. Bu olumsuzlukların başında milli güvenlik meseleleri geliyor. Kişisel güvenlik meseleleri geliyor. Kişisel veri güvenliği geliyor ve tabii ki manipülasyonlar geliyor. Bugün bir kere daha bu manipülasyonlarla baş başayız.
Algı operasyonları yapılıyor. Kitleler harekete geçirilebiliyor. İnsanlar gerçek gündemden uzaklaştırılabiliyor ki AK Parti iktidarının 19. yılı gündemi olması gerekirken bir anda gündem alt üst olma durumu var. Bot hesaplar yoluyla yapılıyor ve gerçek hesapların özellikle etkileşimi yüksek olan hesapların buna destek vermesiyle yapılıyor. Dünkü çalışmada bunu iki boyutunu da gördük.
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