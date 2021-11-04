Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek?

Bir kesin Erdoğan'ı sevmeyebilir ama bunun yol ve yöntemi sandık ve seçimdir. 20 yılda 15 seçimi kazanan aynı zamanda bu ahlaksız paylaşımları yapanların baktıklarında etraflarında 2 kişiden birinin oy verdiği bir isim Erdoğan. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı aynı zaman başkomutandır. Sosyal medya düzenlemesinin ne kadar büyük ihtiyaç olduğu bize gösterdi. Böyle bir yalanı dolaşıma sokuyorlar ve birçok kesim bu yalandan manipüle oluyor. Bazı kesimler bundan ekonominin bile etkilendiğini ifade ediyor.