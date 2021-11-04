Cami ve otopark projesi durduruldu! CHP’li Esenyurt Belediyesi çalışmayı neden yapmadı?
İstanbul Esenyurt'ta cami ve kapalı otopark için başlatılan çalışmalar yeni yönetimin gelmesiyle sekteye uğradı. Temeli atılan alan ise yeniden doldurulmaya başlandı. Detayları A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.
Tam 3 yıl önce Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ne kazandırılmak üzere cami, kapalı otopark ve okul projesi yapıldı. Hatta bunun için kazı çalışmaları başladı. Ama Esenyurt Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle yapılan çalışmalar durduruldu. Proje alanında ise dolgu çalışmaları yapılıyor belediye tarafından.
A Haber mikrofonlarına konuşan Şehitler Camii Derneği Başkan Yardımcısı Bünyamin Yüce, "Mahallemizin otopark, okul ve camiye ihtiyacı vardı. AK Parti döneminde bunu dile getirip müracaat ettik ve o zamanki başkan sesimize kulak verdi. 10 bin metrekare alanda kazı çalışmasını yaptı. Fora kazıklar çakıldı, temel atıldı ve hafriyat alındı." dedi.
Bünyamin Yüce, "Seçim oldu sonrasında yönetim değişti ve yeni gelen yönetim müteahhitte para vermeyeceğini belirterek çalışmaların durmasına sebep oldu. Belediye Başkanı 'TV'lerde okula ihtiyaç var' diye bağırıyor ama biz okulumuzun yapılmasını beklerken buraya dolgu alanı yaptı. Hafriyat döküm alanı yaptı buraya bir eleman koydu." Sözlerine yer verdi.
Yüce, "Belediye başkanı insanların buradan gözlerini kapatıp mı geçtiğini düşünüyor. Biz okul ve cami beklerken yerimiz dolgu ve hafriyat döküm sahasına döndü. Biz okul ve camimizin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
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