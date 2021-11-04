Cami ve otopark projesi durduruldu! CHP’li Esenyurt Belediyesi çalışmayı neden yapmadı?

Tam 3 yıl önce Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ne kazandırılmak üzere cami, kapalı otopark ve okul projesi yapıldı. Hatta bunun için kazı çalışmaları başladı. Ama Esenyurt Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle yapılan çalışmalar durduruldu. Proje alanında ise dolgu çalışmaları yapılıyor belediye tarafından.