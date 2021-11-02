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Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

Sonbaharın gelmesiyle grip bu yıl çok daha fazla gündemde yer alıyor. Özellikle son günlerde acillere başvurular arttı. Uzmanlar kasım ayında grip vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıla göre bu sene grip vakaları arttı ve bu kişilerin de acil servise başvuru sayıları da artmış durumda.

Geçen yıl maske ve mesafeye daha çok dikkat edildi. Ancak bu yıl tedbirlerdeki gevşeme ile grip virüsü yeniden dolaşıma girdi.

Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

Sonbahar geldi grip mevsimi başladı. Hastanelere de başvurular arttı ancak uzmanlar uyarıyor önümüzdeki aylar çok daha kritik olabilir.

Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

İnfluenza yani grip ve Kovid-19 semptomları oldukça benzer. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, bitkinlik, ateş ve baş ağrısı en fazla karşısımıza çıkan semptom ve şikayetler.

Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

Grip miyim, Kovid-19 mu? İşte bu bu soruya kesin yanıtı PCR testi veriyor. Kovid miyim diye geliyorsunuz ama PCR testiniz negatif çıkabiliyor bu tür hastalar da oldukça fazla.

Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

Her iki hastalıktan korunmanın formülü ise aynı. En başta aşı ve bireysel tedbirler geliyor.

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