Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...

Geçen yıla göre bu sene grip vakaları arttı ve bu kişilerin de acil servise başvuru sayıları da artmış durumda.

Geçen yıl maske ve mesafeye daha çok dikkat edildi. Ancak bu yıl tedbirlerdeki gevşeme ile grip virüsü yeniden dolaşıma girdi.