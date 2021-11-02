Hastanelerde grip vakaları artıyor! Grip mi? Koronavirüs mü? İşte belirtileri...
Sonbaharın gelmesiyle grip bu yıl çok daha fazla gündemde yer alıyor. Özellikle son günlerde acillere başvurular arttı. Uzmanlar kasım ayında grip vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.
Geçen yıla göre bu sene grip vakaları arttı ve bu kişilerin de acil servise başvuru sayıları da artmış durumda.
Geçen yıl maske ve mesafeye daha çok dikkat edildi. Ancak bu yıl tedbirlerdeki gevşeme ile grip virüsü yeniden dolaşıma girdi.
Sonbahar geldi grip mevsimi başladı. Hastanelere de başvurular arttı ancak uzmanlar uyarıyor önümüzdeki aylar çok daha kritik olabilir.
İnfluenza yani grip ve Kovid-19 semptomları oldukça benzer. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, bitkinlik, ateş ve baş ağrısı en fazla karşısımıza çıkan semptom ve şikayetler.
Grip miyim, Kovid-19 mu? İşte bu bu soruya kesin yanıtı PCR testi veriyor. Kovid miyim diye geliyorsunuz ama PCR testiniz negatif çıkabiliyor bu tür hastalar da oldukça fazla.
Her iki hastalıktan korunmanın formülü ise aynı. En başta aşı ve bireysel tedbirler geliyor.
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