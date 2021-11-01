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Türkiye’nin ikinci büyük mevlihanesi! Türk İslam tarihine etti

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 09:23
Güncelleme:01.11.2021 09:50
Tüm dünyaya İslam’ın hoşgörüsünü en güzel şekilde gösteren Mevlevilik, Türk tarihinde de çok önemli bir yere sahip. O nedenle mevlevihaneler de hem mimari açıdan hem de manevi anlamda çok önemli simgeler. Afyonkarahisar'a Türk İslam tarihine şahitlik eden noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu Afyonkarahisar Mevlevihanesi Müze Müdürü Hasan Özpınar değerlendirdi.
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