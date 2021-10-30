İzmir depreminin 1. yılı! Depremin yaraları bir yılda nasıl sarıldı?

Bu sadece bağımsız alanlarla yaptığımız işler. Bir de ağır hasarlı binalarda vatandaşlarımız için yaptığımız işler var. 375 hektarlık alanda 3 bin 640 bölümün inşaatını 8 etap halinde devam ettiriyoruz. Onları da yılbaşında önce bittikçe teslim edeceğiz.