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İzmir depreminin 1. yılı! Depremin yaraları bir yılda nasıl sarıldı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.10.2021
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İzmir depreminin 1. yılı! Depremin yaraları bir yılda nasıl sarıldı?

117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. Devlet ve millet el ele ilk günden beri depremzedelerin yanındaydı. Peki aradan geçen bu süre içinde bölgede neler yapıldı? Gelişmeleri İzmir'de A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak değerlendirdi.

Tam 1 yıl önce saatler 14.51'i gösterdiğinde 6,9 şiddetindeki deprem tam 16 saniye sürdü ve 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardında tam 215 bin binada hasar tespit işlemi yapıldı. Kentte 680 ağır hasarlı ve 800 orta hasarlı bina vardı.

Hepsinin fizibilite çalışmaları yapıldı ve depremin yaraları 1 yılda sarıldı ve depremzedeler için binalar yükseldi. Neler yapıldığını A Haber canlı yayınında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak değerlendirdi.

Ömer Albayrak'ın öne çıkan ifadeleri:

"Biz depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirdik. Bayraklı ilçemizde ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu 7 proje bölgesi belirleyerek TOKİ ile birlikte inşaat işlerine başladık.

Artık final çalışmaları yapılıyor. 7 proje alanında 1 bin 701 bağımsız bölümün yapılarak bitirilmesini planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay yapılacak programla birlikte 749 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer kısımlarda kısa zamanda teslim edilecek.

Bu sadece bağımsız alanlarla yaptığımız işler. Bir de ağır hasarlı binalarda vatandaşlarımız için yaptığımız işler var. 375 hektarlık alanda 3 bin 640 bölümün inşaatını 8 etap halinde devam ettiriyoruz. Onları da yılbaşında önce bittikçe teslim edeceğiz.

Bu süreçte depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için onlara kesintisiz olarak kira yardımı yapıyoruz. Kira alan vatandaşlarımıza evleri teslim edilene kadar devam edecek. Daire tiplerini proje alanın durumuna göre ayarladık. Vatandaşımıza olduğu yerde evini teslim etmek üzere planlamaya çalıştık."

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Depremin yaraları bir yılda nasıl sarıldı? DEPREMİN YARALARI BİR YILDA NASIL SARILDI?

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