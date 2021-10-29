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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul’da bugün bu yollara dikkat! İşte İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul’da bugün bu yollara dikkat! İşte İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Son dakika haberi... Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle, İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.


Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği kararıyla Saat 06.00'da Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı.

Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler alternatif yollara yönlendirdi. 06.00-14.00 saatleri arasında kapalı olacak Caddenin alternatif güzergah olarak, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

VATAN CADDESİNE BAĞLANAN TÜM YOLLAR KAPATILDI
Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

Hangi yollar trafiğe kapalı? HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

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