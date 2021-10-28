Rize’de bir evde tüp patlaması! O anlar cep telefonu kamerasında
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir evde tüp patlamasıyla yangın çıktı. Evde mahsur kalan bir kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın sırasındaki patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, topluca köyü düz mahallesi mevkiinde bir binanın 3. Katında çıktı. Dursun Badoğlu ile üvey kardeşi Kazım Aydınoğlu'na ait evde mutfak tüpü patladı.
Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Duyma engelli olan Kazım Aydınoğlu kendi imkanları ile evden çıktığı yangında Dursun Badoğlu ise mahsur kaldı.
Yangının söndürülmesinin ardından Dursun Badoğlu'nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan yangın sırasında evde yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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