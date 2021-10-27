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Bu gıdaları sakın tüketmeyin! Günde kaç öğün beslenilmeli? Annelerin en büyük yanlışı ne? Ahmet Rasim Küçükusta A Haber'e anlattı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Bu gıdaları sakın tüketmeyin! Günde kaç öğün beslenilmeli? Annelerin en büyük yanlışı ne? Ahmet Rasim Küçükusta A Haber’e anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk olan Prof.Dr Ahmet Rasim Küçükusta beslenme konusunda yapılan en büyük yanlışları anlattı. Peki insanlarda tatlı yeme isteği neden oluyor? Hangi gıdalardan kaçılmalı? Günde kaç öğün beslenilmeli? Bitter çikolata yararlı mı? Annelerin yaptığı en büyük yanlış ne? İşte detaylar...

Prof.Dr Ahmet Rasim Küçükusta A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖLÜM RİSKİ ÜÇ KAT FAZLA

Depresif ve kaygı bozukluğu olan insanlarda ağır hastalık ve ölüm riski, diğer insanlara göre iki-üç kat daha fazla. Yürümek de böyle. Günlük hayatı aktif geçen insanların ölüm ihtimali çok daha düşük. Hayata iyi bakmak lazım.

TATLI BEYİNDEKİ ZEVK MERKEZİNİ UYARIYOR

Tatlıdan uzak durmak zor bir şey. Tatlı beyindeki zevk merkezlerini uyarıyor. İnsan yedikçe yemek istiyor.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇIN

Aşırı işlenmiş gıdalardan kesinlikle kaçılmalı. Kronik hastalıklar, damar sertliği, depresyon gibi hastalıklara neden oluyorlar. Bunlar bağırsaklardaki mikrop dengesini bozuyor. Gazlı içeceklerde buna dahil. Hepsi sağlık için zararlı.

KAÇ ÖĞÜN BESLENİLMELİ?

Beslenme günde iki öğün olmalı. Diyetisyenler bazen insanlara akıl dışı modeller tavsiye ediyor. Diyetisyenlere sadece yürümek için gidin. Kilo vermek için bol bol düz yolda yürüyün.

BU TATLI SAĞLIĞA YARARLI

Suni şekerler bağırsaklardaki dengeyi bozuyor. Bitter çikolata sağlığa çok faydalı. Yüzde 80-90 oranında olanlar tüketilebilir.

ANNELERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK YANLIŞ NE?

Annelerin yaptığı en büyük yanlış meyvelerin suyuna sıkmak. Lütfen bunu yapmayın. Çocuklar posasıyla beraber yemeli.

Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin! ANNELERİN EN BÜYÜK YANLIŞI NE? BU GIDALARI SAKIN TÜKETMEYİN!

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