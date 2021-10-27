Bu gıdaları sakın tüketmeyin! Günde kaç öğün beslenilmeli? Annelerin en büyük yanlışı ne? Ahmet Rasim Küçükusta A Haber'e anlattı
A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk olan Prof.Dr Ahmet Rasim Küçükusta beslenme konusunda yapılan en büyük yanlışları anlattı. Peki insanlarda tatlı yeme isteği neden oluyor? Hangi gıdalardan kaçılmalı? Günde kaç öğün beslenilmeli? Bitter çikolata yararlı mı? Annelerin yaptığı en büyük yanlış ne? İşte detaylar...
Prof.Dr Ahmet Rasim Küçükusta A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programında beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖLÜM RİSKİ ÜÇ KAT FAZLA
Depresif ve kaygı bozukluğu olan insanlarda ağır hastalık ve ölüm riski, diğer insanlara göre iki-üç kat daha fazla. Yürümek de böyle. Günlük hayatı aktif geçen insanların ölüm ihtimali çok daha düşük. Hayata iyi bakmak lazım.
TATLI BEYİNDEKİ ZEVK MERKEZİNİ UYARIYOR
Tatlıdan uzak durmak zor bir şey. Tatlı beyindeki zevk merkezlerini uyarıyor. İnsan yedikçe yemek istiyor.
AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇIN
Aşırı işlenmiş gıdalardan kesinlikle kaçılmalı. Kronik hastalıklar, damar sertliği, depresyon gibi hastalıklara neden oluyorlar. Bunlar bağırsaklardaki mikrop dengesini bozuyor. Gazlı içeceklerde buna dahil. Hepsi sağlık için zararlı.
KAÇ ÖĞÜN BESLENİLMELİ?
Beslenme günde iki öğün olmalı. Diyetisyenler bazen insanlara akıl dışı modeller tavsiye ediyor. Diyetisyenlere sadece yürümek için gidin. Kilo vermek için bol bol düz yolda yürüyün.
BU TATLI SAĞLIĞA YARARLI
Suni şekerler bağırsaklardaki dengeyi bozuyor. Bitter çikolata sağlığa çok faydalı. Yüzde 80-90 oranında olanlar tüketilebilir.
ANNELERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK YANLIŞ NE?
Annelerin yaptığı en büyük yanlış meyvelerin suyuna sıkmak. Lütfen bunu yapmayın. Çocuklar posasıyla beraber yemeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...
- Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u...
- e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...
- Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Arsenal Token ön satış başladı mı, ne kadar, kaç TL olacak?
- Emeklinin yüzünde güller açacak! İkramiyelerde 30.000 TL'ye kadar artış! 3600 ek gösterge sonrasında...
- Emekliye beklenenin üzerinde maaş zammı! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik takvim...
- Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarına Alişan'dan jet yanıt! İlk paylaşım geldi...
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? 2021-2022 yılı Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
- Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı?
- Yarın özel sektör tatil mi? 28 Ekim Perşembe özel sektör yarım gün mü, tam gün mü çalışacak? İzin var mı?
- Benzin indirimi son dakika: 28 Ekim benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara 1 LT benzin kaç TL?
- Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...