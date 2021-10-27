Bu gıdaları sakın tüketmeyin! Günde kaç öğün beslenilmeli? Annelerin en büyük yanlışı ne? Ahmet Rasim Küçükusta A Haber’e anlattı

ÖLÜM RİSKİ ÜÇ KAT FAZLA

Depresif ve kaygı bozukluğu olan insanlarda ağır hastalık ve ölüm riski, diğer insanlara göre iki-üç kat daha fazla. Yürümek de böyle. Günlük hayatı aktif geçen insanların ölüm ihtimali çok daha düşük. Hayata iyi bakmak lazım.