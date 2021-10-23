Satsuma mandalinasında hasat zamanı! Rekolte beklentisi ne durumda?

Kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan doğal c vitamini deposu satsuma mandalinasında hasat başladı. İhracatta rekor kıran satsuma mandalinası ile ilgili gelişmeleri İzmir'de A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN