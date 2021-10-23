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Satsuma mandalinasında hasat zamanı! Rekolte beklentisi ne durumda?

A Haber
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Giriş: 23.10.2021 11:46
Güncelleme:23.10.2021 11:46
Kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan doğal c vitamini deposu satsuma mandalinasında hasat başladı. İhracatta rekor kıran satsuma mandalinası ile ilgili gelişmeleri İzmir'de A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak değerlendirdi.
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