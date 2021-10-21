Siyasi cinayet söylemleri gizli çağrı mı? 10 büyükelçinin açıklaması ne anlama geliyor?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde büyükelçilerin açıklamaları muhalefetin siyasi suikast iddiaları ve Ali Babacan'ın söylemleri vardı. İzzet Ulvi Yönter, büyükelçilere "onlu çete" dedi, siyasi cinayet iddialarıyla ilgili ise isim vererek çok sert tepki gösterdi.

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