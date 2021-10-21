Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha
ÖZEL HABER A Haber
Esad rejimi, İdlib'e bağlı Eriha'ya yine saldırı yaptı. Pazar yerine yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. A Haber ekipleri 27 Eylül'de bölgeyi görüntülemiş ve enkaza dönen noktayı tüm dünyaya göstermişti. Sivilleri katleden Esad'ın amacı ise İdlib'i çembere almak ve sivilleri yok etmek.
Camilerinden ezan, sokaklarından çocuk sesleri eksik olmuyordu. Koca bir şehirden geriye enkaz kaldı.
Birçok masum hayatını kaybetti, geride kalanlarsa topraklardan göç etmek zorunda kaldı. Eriha hayalet şehre döndü.
Muhaliflerin kontrolünde olan Cebel Ez-Zaviye'ye ve Eriha'ya ise Rusya destekli rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenleniyor. Tarım alanları da sık sık saldırıların hedefi oluyor. Açlığa mahkum bırakılan siviller göçe zorlanıyor.
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