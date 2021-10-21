Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

Muhaliflerin kontrolünde olan Cebel Ez-Zaviye'ye ve Eriha'ya ise Rusya destekli rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenleniyor. Tarım alanları da sık sık saldırıların hedefi oluyor. Açlığa mahkum bırakılan siviller göçe zorlanıyor.