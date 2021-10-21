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Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

Esad rejimi, İdlib'e bağlı Eriha'ya yine saldırı yaptı. Pazar yerine yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. A Haber ekipleri 27 Eylül'de bölgeyi görüntülemiş ve enkaza dönen noktayı tüm dünyaya göstermişti. Sivilleri katleden Esad'ın amacı ise İdlib'i çembere almak ve sivilleri yok etmek.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Camilerinden ezan, sokaklarından çocuk sesleri eksik olmuyordu. Koca bir şehirden geriye enkaz kaldı.

Burası İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesi savaştan en çok etkilenen kentlerden birisi. Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri sivilleri hedef alan saldırılarını artırdı.

Birçok masum hayatını kaybetti, geride kalanlarsa topraklardan göç etmek zorunda kaldı. Eriha hayalet şehre döndü.

Rusya destekli rejim ordusu 26 günde Eriha'ya 400'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi. Rejimin elinde olan Serakip'ten Eriha ve İblib'e kara saldırısı düzenleniyor. Amaç İdlib'i çember içine almak.

Muhaliflerin kontrolünde olan Cebel Ez-Zaviye'ye ve Eriha'ya ise Rusya destekli rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenleniyor. Tarım alanları da sık sık saldırıların hedefi oluyor. Açlığa mahkum bırakılan siviller göçe zorlanıyor.

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