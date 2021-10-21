21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 10:46
Esad rejimi, İdlib'e bağlı Eriha'ya yine saldırı yaptı. Pazar yerine yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. A Haber ekipleri 27 Eylül'de bölgeyi görüntülemiş ve enkaza dönen noktayı tüm dünyaya göstermişti. Sivilleri katleden Esad'ın amacı ise İdlib'i çembere almak ve sivilleri yok etmek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi...
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi...
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
5 milyon TL çöpe gitti!
5 milyon TL çöpe gitti!
CHP’nin hain ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu’ndan
CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan
Meclis’te tehdit tartışması!
Meclis’te tehdit tartışması!
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Topkapı Sarayı’nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Topkapı Sarayı'nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Küresel finansla mücadele mesajı!
Küresel finansla mücadele mesajı!
Daha Fazla Video Göster