Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! İşte hava saldırılarının olduğu Eriha

Esad rejimi, İdlib'e bağlı Eriha'ya yine saldırı yaptı. Pazar yerine yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. A Haber ekipleri 27 Eylül'de bölgeyi görüntülemiş ve enkaza dönen noktayı tüm dünyaya göstermişti. Sivilleri katleden Esad'ın amacı ise İdlib'i çembere almak ve sivilleri yok etmek.

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