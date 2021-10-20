TÜSİAD’dan laiklik açıklaması! 28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"DIŞ MÜDAHALELERE ÇANAK TUTUAN BİR KURUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat'ın açıklamaları: TÜSİAD'ın bu yaptığı açıklama bizler açısından çok şaşırtıcı değil. TÜSİAD bizim iktidarımız öncesi yani 2002 öncesi sivil toplum kuruluşları içerisinde vesayetçi Türkiye'nin ilerlemesini kalkınmasını engelleyen dış müdahalelere çanak tutan bir kurumdur.

"LAİKLİK TARTIŞMALARI BAŞLATMAK İSTİYORLAR"

Şu anda da bunu kanıtlar bir takım beyanatları var. TÜSİAD'ın iş dünyasının bir birliği olmasına rağmen Türkiye'nin önünü açacak yatırımlara yoğunlaşması gerekirken maalesef Türkiye'de spekülatif ondan sonra siyasete devamlı olarak göz kırpan ve siyaseti manipüle etmeye çalışan bir takım açıklamaları ile geleceğini sürdürüyor. Açıklamalara bakıldığı zaman Türkiye'de tekrar bir laiklik tartışmaları başlatmak istiyorlar. Türkiye'de laiklik ile ilgili hiçbir bir problem yok. Aynı zaman Türkiye'de kadın hakları ile ilgili spekülatif ve manipülatif bir takım beyanları var yine beyanatlarında. Bence çok büyük bir haksızlık yapıyorlar.