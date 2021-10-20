TÜSİAD'dan laiklik açıklaması! 28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu
TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyinde yapılan "Laiklik" vurgusu tartışmalara neden oldu. O açıklama akıllara 28 Şubat döneminde aktif rol oynayan "Beşli çete"yi getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte TÜSİAD'ın dünden bugüne duruşu...
28 Şubat benzeri bir süreçten geçiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları tehdit ediyor her gün yalanlar servis ediyor. Ekonomik ayağı olarak TÜSİAD var.
Darbecilerin yanında saf tutan iş dünyasından beş 'sivil' toplum örgütü. İki işçi sendikası, iki esnaf örgütü ve bir işveren sendikası. İş dünyasının önemli kuruluşları; Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 5'li çete'nin üyeleri olarak sayılıyordu. Başkanları Refik Baydur, Derviş Günday, Fuat Miras, Bayram Meral ve Rıdvan Budak, o dönem sivil siyasete karşı yapılan darbenin 'sivil' ayağını oluşturuyordu.
HER KIRILMA ANINDA TÜSİAD!
* TÜSİAD, 12 MART MUHTIRASININ ARDINDAN KURULDU
* 1979'DA VERİLEN PAHALI İLANLARLA ECEVİT HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜLDÜ
* 1996'DA REFAH-YOL HÜKÜMETİ KURULDU, TÜSİAD HAREKETE GEÇTİ!
* 28 ŞUBAT POSTPODERN DARBESİNE DESTEK! (GENELKURMAY'DA BRIEFING)
* YIL 1999'DA TÜSİAD: İMAM-HATİPLERİ SAVUNMAK BİLİMSEL YÖNDEN OLANAKSIZDIR
* 27 NİSAN E-MUHTIRASINA DESTEK! ("LAİKLİLİĞİ KORUMAK İÇİN SEÇİME GİTMELİYİZ")
* 2008'DE IMF İÇİN AK PARTİ HÜKÜMETİNE BASKI!
* GEZİ'YE DESTEK AÇIKLAMALARI ("ORTADA PARALEL DEVLET YOK")
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"DIŞ MÜDAHALELERE ÇANAK TUTUAN BİR KURUM"
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat'ın açıklamaları: TÜSİAD'ın bu yaptığı açıklama bizler açısından çok şaşırtıcı değil. TÜSİAD bizim iktidarımız öncesi yani 2002 öncesi sivil toplum kuruluşları içerisinde vesayetçi Türkiye'nin ilerlemesini kalkınmasını engelleyen dış müdahalelere çanak tutan bir kurumdur.
"LAİKLİK TARTIŞMALARI BAŞLATMAK İSTİYORLAR"
Şu anda da bunu kanıtlar bir takım beyanatları var. TÜSİAD'ın iş dünyasının bir birliği olmasına rağmen Türkiye'nin önünü açacak yatırımlara yoğunlaşması gerekirken maalesef Türkiye'de spekülatif ondan sonra siyasete devamlı olarak göz kırpan ve siyaseti manipüle etmeye çalışan bir takım açıklamaları ile geleceğini sürdürüyor. Açıklamalara bakıldığı zaman Türkiye'de tekrar bir laiklik tartışmaları başlatmak istiyorlar. Türkiye'de laiklik ile ilgili hiçbir bir problem yok. Aynı zaman Türkiye'de kadın hakları ile ilgili spekülatif ve manipülatif bir takım beyanları var yine beyanatlarında. Bence çok büyük bir haksızlık yapıyorlar.
Ben iktidarımızın kadın hakları konusunda yaptığı atılımların bir örneği olarak karşınızda duruyorum. 2002 öncesi başörtülü bir kadın olarak benim hiçbir hakkım yokken bugün TBMM'de Türkiye'nin en büyük şehri olarak İstanbul'u temsil ediyorum. Haksız bir laiklik anlayışı taşıyorlar.
Biz 2002'den sonra herkes için eşit herkes için özgürlükçü bir anlayış haline getirdik durumu. Yine yatırımın ortamının geliştirilmesi adalet ve hukuk geliştirilmesi için yaptıklarımızı bile söylemeye gerek yok. Bizim iktidarımızın bu noktada çok büyük çabaları var. Türkiye'yi kuran iradeye en yakın değerleri taşıyan halkı ve değerleri üstün tutan iktidar biziz.
"KAOS NEREDE TÜSİAD ORADA"
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan; Çok manidar. Yine birilerinin üst akılları düğmeye bastı. Devreye girmesini istedi. TÜSAİD da bunun gereğini yapıyor diye düşünüyorum. Bunlar tesadüf değil hep aynı zamana gelen konular. CHP Genel Başkanının açıklamaları 10 büyükelçinin açıklaması ve arkasından TÜSİAD'ın açıklaması ne zaman Türkiye'de bir kaos olsun isteniyorsa ne zaman bir karışıklık olsun isteniyorsa TÜSİAD o zaman devrededir. Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili hiçbir zaman gündemde olmaz.
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