20 Ekim 2021, Çarşamba
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TÜSİAD'dan laiklik açıklaması! 28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu
TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyinde yapılan "Laiklik" vurgusu tartışmalara neden oldu. O açıklama akıllara 28 Şubat döneminde aktif rol oynayan "Beşli çete"yi getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte TÜSİAD'ın dünden bugüne duruşu...