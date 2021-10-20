TÜSİAD'dan laiklik açıklaması! 28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyinde yapılan "Laiklik" vurgusu tartışmalara neden oldu. O açıklama akıllara 28 Şubat döneminde aktif rol oynayan "Beşli çete"yi getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte TÜSİAD'ın dünden bugüne duruşu...

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