Son dakika: Yerli ve milli vakıflara savaş açan CHP'den ABD kaynaklı Lions Kulübü'ne dev destek
Son dakika haberleri... Yerli ve milli vakıflara savaş açan CHP'li Belediyelerin mason yapılanmasıyla bilinen Lions Kulubü'ne destek yarışına girdiği belgelerle kanıtlandı. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işlettiği tüm Ataevleri'ni Lions Kulübü'ne tahsis ettiği ortaya çıktı.
Milli vakıflara savaş açarak türlü algı operasyonlarına girişen CHP, Amerika'da kurulan Lions Kulübü'ne desteklerini esirgemiyor.
CHP'li belediyelerin mason Lions Kulübü'ne verdiği destek öyle bir boyuttaki CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işlettiği tüm Ataevleri'ni Lions Kulübü'ne tahsis ettiği belirlendi.
Mason kulübü Lions'a yoğun destek veren CHP, FETÖ'cülerle bir olarak TÜGVA'ya yönelik kara propagandaya katılmış ve CHP'li isimler türlü iftiralarla yerli ve milli vakıfları hedef almıştı.
İŞTE O BELGELER:
Ataşehir Belediyesi'nin aldığı meclis kararında, ''5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 60. Maddesinin 1. Fıkrası gereği; Belediye giderleri arasında 'dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar' sayılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin e fıkrası gereği; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunda vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' maddesine istinaden, Müdürlüğümüz ve Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ile ''Belediyemize bağlı olarak faaliyet gösteren, bağışlarla desteklenecek ve halka ücretsiz gıda yardımı, sarf malzemeleri ve tekstil ürünleri sağlayacak bir sosyal market oluşturulmasını amaçlayan sürdürülebilir etki projesi gibi ortak hizmet projeleri yürütülecektir.'' ifadeleri yer aldı.
AK PARTİ VE MHP'DEN RET
Meclis kararınının açıklandığı protokolde söz konusu anlaşmaya AK Parti ve MHP'nin ret oyu verdiği fakat CHP'li Meclis Üyelerinin oylarıyla söz konusu anlaşmanın hayata geçtiği belirtildi.
BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNDE MASON FLAMASI
Protokolde Lions Kulübü'ne tahsis edilen binaya ilişkin detaylar verilirken, bina önünde Türk Bayrağı ile Belediye bayraklarının yanı sıra Lions flamasına da yer verileceği belirtiliyor.
LİONS KULÜBÜ'NÜ DUYURMA ANLAŞMASI
Anlaşmada Belediyenin Lions Kulübüyle ilgili basın toplantılarında Lions Kulübü'nden müspet anlamda söz ederek vakfın bilinirliğini artırması yer aldı.
LIONS KULÜBÜ NEDİR?
Lions Clubs International veya Lions Kulübü, 1917'de ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde, Melvin Jones tarafından kuruldu. Birçok ülkede faaliyet gösteren Lions Kulübü masonluk faaliyetleri ile tanınıyor.
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