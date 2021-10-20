Son dakika: Yerli ve milli vakıflara savaş açan CHP’den ABD kaynaklı Lions Kulübü’ne dev destek

Ataşehir Belediyesi'nin aldığı meclis kararında, ''5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 60. Maddesinin 1. Fıkrası gereği; Belediye giderleri arasında 'dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar' sayılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin e fıkrası gereği; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunda vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' maddesine istinaden, Müdürlüğümüz ve Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ile ''Belediyemize bağlı olarak faaliyet gösteren, bağışlarla desteklenecek ve halka ücretsiz gıda yardımı, sarf malzemeleri ve tekstil ürünleri sağlayacak bir sosyal market oluşturulmasını amaçlayan sürdürülebilir etki projesi gibi ortak hizmet projeleri yürütülecektir.'' ifadeleri yer aldı.