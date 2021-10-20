20 Ekim 2021, Çarşamba
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Kocaeli'nde TÜGVA'ya çirkin saldırı! O anları anlattı: 6 kişi üzerimize çullandılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Tepeköy Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrenci yurduna giden saldırganlar gerginliğe neden oldu. Saldırı nasıl oldu? Kimler saldırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli o anları anlattı.