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Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları
Emekli zammını enflasyon belirliyor. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin yılda iki kere zammı oluyor. Biri Ocak'ta biri de Temmuz'da. Her zam öncesinde meydana gelen 6 aylık enflasyon SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlarını belirliyor. Ama memur ve memur emeklilerinin zamları yine enflasyon endeksli ama onlar toplu sözleşmede belirlenen bir zam alıyorlar. O zammın üstünde oluşacak enflasyon da onlara fark olarak ödeniyor.
3 aylık enflasyon: Yüzde 4,23
Merkez anketinden çıkan 6 aylık enflasyon: Yüzde 8,46
SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı: Yüzde 8,46
Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 5+5,46
EMEKLİ MEVCUT %4.23 ZAMLI %8.46 ZAMLI
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624,24 2.735,25 2.846,25
SSK (2000 SONRASI) 1.626,75 1.695,56 1.764,37
BAĞ-KUR ESNAF 2.350,11 2.449,52 2.548,93
BAĞ-KUR TARIM 1.867,51 1.946,51 2.025,50
EMEKLİ SANDIĞI 3.275,90 3.480,00 (%6,23) 3.618,55 (%10,46)
NOT: MAAŞLARA EK ÖDEME DAHİLDİR.