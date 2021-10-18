18 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay
Yerli ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.