18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2021 14:03
Yerli ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte ilham kaynağı olan o olay İŞTE İLHAM KAYNAĞI OLAN O OLAY
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Umudun özgüvenin simge ismi!
Umudun özgüvenin simge ismi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola’da törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola'da törenle karşılandı
İşte ilham kaynağı olan o olay
İşte ilham kaynağı olan o olay
Hiçbir engel tanımıyordu
"Hiçbir engel tanımıyordu"
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti!
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti!
Görme engelli yavru ayı özel tedavi!
Görme engelli yavru ayı özel tedavi!
Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?
Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?
Bu arabalar küçük ama becerikli!
Bu arabalar küçük ama becerikli!
İstanbul’da şok baskın! Hepsi yakalandı
İstanbul'da şok baskın! Hepsi yakalandı
Polisi ölüme sürükleyen sürücü yakalandı
Polisi ölüme sürükleyen sürücü yakalandı
Siyasi cinayet iddiaları!
"Siyasi cinayet" iddiaları!
CHP’nin ideal bürokratı kim olabilir?
CHP'nin ideal bürokratı kim olabilir?
Daha Fazla Video Göster