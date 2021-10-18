F-35 yerine F-16 teklifi! ABD Türkiye’nin F-35 ödemesi için 70 adet F-16 teklif etti

Bu yapılanın ne ticarette ne de devletler arası anlaşmalarda karşılığı var. ABD'nin yaptığı hasmane bir tutum ve maksatlı bir yaklaşım tarzı. S-400 bahane edilemez biz bunun gerekçelerini defalarca açıkladık. F-16 konusunda Türkiye çok diplomatik bir satranç hamlesi yaptı. Ve bu konu bir anda gündeme geldi. ABD'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için atılan bir adım mı bunu da tartışmak lazım.