F-35 yerine F-16 teklifi! ABD Türkiye'nin F-35 ödemesi için 70 adet F-16 teklif etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu öncesi yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından Türkiye'yi çıkardığını hatırlattı. F-35 için ödenen 1,4 milyar dolar için F-16V Block 70 teklifinin ABD'den geldiğini bildirdi. Bu teklif ne anlama geliyor? Suriye’de emperyal güçlerin hedefleri ne? Neden Türkiye’nin olduğu bölgede saldırılar gerçekleşiyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Biz ABD ile müttefik olduğumuzu düşünerek önemli projeler için yola çıktık. Bunlardan biri de F-35'ler. Bu projeye katılan ülkeler arasında görevini yerine getiren nadir ülkelerden biriyiz. Masanın iki tarafında olmamıza rağmen yani hem üretici hem satıcı olmamıza rağmen ABD oldu bittiyle Türkiye'nin yaptığı ödemelerin üstüne yatmaya çalıştı.
Bu yapılanın ne ticarette ne de devletler arası anlaşmalarda karşılığı var. ABD'nin yaptığı hasmane bir tutum ve maksatlı bir yaklaşım tarzı. S-400 bahane edilemez biz bunun gerekçelerini defalarca açıkladık. F-16 konusunda Türkiye çok diplomatik bir satranç hamlesi yaptı. Ve bu konu bir anda gündeme geldi. ABD'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için atılan bir adım mı bunu da tartışmak lazım.
Suriye'nin bir tek karış toprağında huzur yok. Terör bölgeleri bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Suriye'nin her yerinde kaos varken neden hep bu bölgelerde oluyor bunu sorgulamak gerekiyor. Burada Türkiye'nin normalleştirdiği bölge hedef halinde.
Burada emperyal yapılar tarafından 2 amaç güdülüyor. Türkiye'yi sahanın dışına atmak ve Türkiye'ye güvenerek buraya gelen insanları tekrar Türkiye'ye doğru göçe zorlamak. Bu noktada yapılan saldırılar bir yere kadar karşılandı. Burada Kandil'den terörist getirerek yığınaklanma peşine girdiler. Burada Türkiye gereken adımları atacaktır."
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