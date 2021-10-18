18 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Faizcilerin hedefi neden Merkez Bankası? Niçin rahatsızlar hedeflerinde ne var?
Faiz üzerinden ekonomiyi sömüren sistem Merkez Bankasını hedef aldı. Özellikle İngiliz medyası yalan haberlerle kurgu senaryolarla ön plana çıktı. Avrupa’da elektrik fiyatlarına yüzde 200’e varan zamlar konuşulurken Türkiye içerisinde önemli bir gündem var. Merkez Bankası’nın bu hafta perşembe günü faiz toplantısı yapılacak. Ekonomideki son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.