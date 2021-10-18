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Faizcilerin hedefi neden Merkez Bankası? Niçin rahatsızlar hedeflerinde ne var?

A Haber
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Giriş: 18.10.2021 10:03
Güncelleme:18.10.2021 10:29
Faiz üzerinden ekonomiyi sömüren sistem Merkez Bankasını hedef aldı. Özellikle İngiliz medyası yalan haberlerle kurgu senaryolarla ön plana çıktı. Avrupa’da elektrik fiyatlarına yüzde 200’e varan zamlar konuşulurken Türkiye içerisinde önemli bir gündem var. Merkez Bankası’nın bu hafta perşembe günü faiz toplantısı yapılacak. Ekonomideki son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.
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