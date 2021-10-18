F-35 yerine F-16 teklifi! ABD Türkiye'nin F-35 ödemesi için 70 adet F-16 teklif etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu öncesi yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından Türkiye'yi çıkardığını hatırlattı. F-35 için ödenen 1,4 milyar dolar için F-16V Block 70 teklifinin ABD'den geldiğini bildirdi. Bu teklif ne anlama geliyor? Suriye’de emperyal güçlerin hedefleri ne? Neden Türkiye’nin olduğu bölgede saldırılar gerçekleşiyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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