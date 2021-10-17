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Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş değerlendirdi

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Giriş: 17.10.2021 01:24
18 Ekim tarihine parantez açarak bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri A Haber'de değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadelerini ''haddi aşmak'' olarak yorumlayan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim tarihini vermesinin manidar olduğunun altını çizerek, ''Birilerinin harekete geçeceğini ümit ediyorlar, ona göre hareket ediyorlar bu yönde birtakım şeyler olabileceğine ilişkin bazı yerlerden sufle aldılar belki bilmiyorum ama biz bu zihniyeti tanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
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