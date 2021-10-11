PKK'dan HDP'ye talimat mektubu! Canlı yayında çağrıda bulundu: O mektup açıklansın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK 15 gün önce HDP'ye talimat yazısı gönderdi" ifadelerini kullandı. Talimat mektubu bir kez daha HDP ile PKK arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serildi. Peki PKK'nın HDP'ye gönderdiği 'talimat mektubu'nda neler var? CHP ve İYİ Parti bu konuda neden sessizler? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN