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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 11.10.2021 12:48
Güncelleme:11.10.2021 12:48
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren soruların yanıtları A Haber canlı yayınında yanıt buldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. Emekli zamlarından BES'e, GSS priminden doğum parasına... İşte merak edilen o soruların yanıtları...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Tek tek anlattı MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR! TEK TEK ANLATTI
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