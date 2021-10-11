11 Ekim 2021, Pazartesi
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren soruların yanıtları A Haber canlı yayınında yanıt buldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. Emekli zamlarından BES'e, GSS priminden doğum parasına... İşte merak edilen o soruların yanıtları...