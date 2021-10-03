Bingöl’deki yüzen adalara yerli ve yabancı turistler akın ediyor
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde birbirinden bağımsız yüzen adalar, turistlerin ilgi odağı oldu. Tabiat varlığı olarak koruma altına alınan yüzen adalar, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Bingöl Solhan'da bulunan Turnalar Gölü'ndeki yüzen adalar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 4 mevsim ziyaretçi akınına uğrayan yüzen adaları A Haber ekibi yerinde inceledi.
45 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Sıra dışı doğal güzelliğiyle her mevsim doğaseverlerin ziyaret ettiği yüzen adalara ilişkin A Haber muhabiri Yüksel Akalan şu açıklamada bulundu:
"Hafta sonunda Türkiye'nin dört bir tarafından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınan yüzen adalar kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Yörede yaşayan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan 3 ada bölgede yüzen adalar olarak biliniyor. "
"Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. 7'den 70'e herkes bu noktaya geliyor. 4 mevsim turistlerin akınına uğrayan yüzen adalar pandemiye rağmen son 8 ayda yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Bingöl'ün sıra dışı doğal güzelliklerinden biri olan yüzen adalar her mevsim doğaseverlerin ilgi odağında konumunda. 50 metre derinlikte olduğu belirtilen göl üzerinde toprak parçalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşan adalar rüzgarın etkisiyle hareket ediyor."
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