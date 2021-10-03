Bingöl’deki yüzen adalara yerli ve yabancı turistler akın ediyor

45 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Sıra dışı doğal güzelliğiyle her mevsim doğaseverlerin ziyaret ettiği yüzen adalara ilişkin A Haber muhabiri Yüksel Akalan şu açıklamada bulundu:

"Hafta sonunda Türkiye'nin dört bir tarafından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınan yüzen adalar kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Yörede yaşayan halk tarafından keşfedilen ve tamamen doğal yollarla oluşan 3 ada bölgede yüzen adalar olarak biliniyor. "