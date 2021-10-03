Uzmanlar uyardı: Oturmak sigara içmek kadar tehlikeli!
Sağlık Bakanlığı, 3-4 Ekim dünya yürüyüş günü dolayısıyla bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kişiler, günlük zamanının ortalama 6,3 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor. Bu hareket kısıtlılığıysa uzmanlara göre, en az sigara içmek kadar tehlikeli.
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre günde ortalama 6,3 saat oturuyoruz. Uzmanlarsa her gün düzenli olarak 45 dakika yürüyüş öneriyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, "Son 15-20 senedir fiziksel aktivitelerimiz toplum olarak azaldı. Dünyaca azaldı aslında. Sigara içmek kadar da bunun zararlı olduğunu biliyoruz artık." değerlendirmesini yaptı.
HAREKETSİZLİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Araştırmaya göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden 4'ü yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmıyor. 15 yaş üzeri erkekler günlük zamanının ortalama 6,4 saatini, kadınlar ise 6,2 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor.
19 yaş üzeri erkekler için ise günlük oturma süresinin 6,3 saat, kadınlarda ise 6 saat olduğu görüldü.
Kızıykaya açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:
"Çok oturduğumuz zaman kalp damar hastalığı yönü ile obezite yönü ile şeker hastalığı yönü ile birçok kanserler yönüyle dezevantajlı hale geliyoruz. Riskimizi arttırıyoruz açıkçası.
Direkt etkileri hareketsiz yaşam kişide kilo alımına sebep oluyor kaslarımız zayıflamaya başlıyor ve bu da iyi vücuttaki yağ oranının artması ile şeker hastalığına sebep olabiliyor. Hipertansiyon hastalığının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hareketsiz yaşam ile beraber kanımızdaki kolesterol altyapılarında denge bozukluğu oluyor. Zararlı kolesterol yükseliyor faydalı olan kolesterol grubu düşüyor bu da direkt kalp damar hastalığına sebep olabiliyor."
GÜNDE EN AZ 45 DAKİKA YÜRÜYÜŞ
Eğer imkan var özellikle şehir yaşantısında ofis ortamında çalışanlar öğrenciler mümkün olduğunca her gün en az bir 45 dakika hızlı adım yürüyüş yapmak gerekiyor. Bir saat olursa çok daha iyi olur.
Fiziksel aktivite illaki bir özel spesifik spor yapmak anlamına gelmiyor. Hızlı adım yürüyüş de burada bizim sağlığımız açısından ömrümüz uzatması açısından çok faydalı olacak.
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