Uzmanlar uyardı: Oturmak sigara içmek kadar tehlikeli!

Kızıykaya açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Çok oturduğumuz zaman kalp damar hastalığı yönü ile obezite yönü ile şeker hastalığı yönü ile birçok kanserler yönüyle dezevantajlı hale geliyoruz. Riskimizi arttırıyoruz açıkçası.

Direkt etkileri hareketsiz yaşam kişide kilo alımına sebep oluyor kaslarımız zayıflamaya başlıyor ve bu da iyi vücuttaki yağ oranının artması ile şeker hastalığına sebep olabiliyor. Hipertansiyon hastalığının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hareketsiz yaşam ile beraber kanımızdaki kolesterol altyapılarında denge bozukluğu oluyor. Zararlı kolesterol yükseliyor faydalı olan kolesterol grubu düşüyor bu da direkt kalp damar hastalığına sebep olabiliyor."