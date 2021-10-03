03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uzmanlar uyardı: Oturmak sigara içmek kadar tehlikeli!

Uzmanlar uyardı: Oturmak sigara içmek kadar tehlikeli!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2021 16:37
Sağlık Bakanlığı, 3-4 Ekim dünya yürüyüş günü dolayısıyla bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kişiler, günlük zamanının ortalama 6,3 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor. Bu hareket kısıtlılığıysa uzmanlara göre, en az sigara içmek kadar tehlikeli.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre günde ortalama 6,3 saat oturuyoruz. Uzmanlarsa her gün düzenli olarak 45 dakika yürüyüş öneriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, "Son 15-20 senedir fiziksel aktivitelerimiz toplum olarak azaldı. Dünyaca azaldı aslında. Sigara içmek kadar da bunun zararlı olduğunu biliyoruz artık." değerlendirmesini yaptı.

HAREKETSİZLİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Araştırmaya göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden 4'ü yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmıyor. 15 yaş üzeri erkekler günlük zamanının ortalama 6,4 saatini, kadınlar ise 6,2 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor.

19 yaş üzeri erkekler için ise günlük oturma süresinin 6,3 saat, kadınlarda ise 6 saat olduğu görüldü.

Kızıykaya açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Çok oturduğumuz zaman kalp damar hastalığı yönü ile obezite yönü ile şeker hastalığı yönü ile birçok kanserler yönüyle dezevantajlı hale geliyoruz. Riskimizi arttırıyoruz açıkçası.

Direkt etkileri hareketsiz yaşam kişide kilo alımına sebep oluyor kaslarımız zayıflamaya başlıyor ve bu da iyi vücuttaki yağ oranının artması ile şeker hastalığına sebep olabiliyor. Hipertansiyon hastalığının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hareketsiz yaşam ile beraber kanımızdaki kolesterol altyapılarında denge bozukluğu oluyor. Zararlı kolesterol yükseliyor faydalı olan kolesterol grubu düşüyor bu da direkt kalp damar hastalığına sebep olabiliyor."

GÜNDE EN AZ 45 DAKİKA YÜRÜYÜŞ

Eğer imkan var özellikle şehir yaşantısında ofis ortamında çalışanlar öğrenciler mümkün olduğunca her gün en az bir 45 dakika hızlı adım yürüyüş yapmak gerekiyor. Bir saat olursa çok daha iyi olur. Fiziksel aktivite illaki bir özel spesifik spor yapmak anlamına gelmiyor. Hızlı adım yürüyüş de burada bizim sağlığımız açısından ömrümüz uzatması açısından çok faydalı olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afetzedeler için yeni evler yapılıyor
Afetzedeler için yeni evler yapılıyor
Sigara içmek kadar tehlikeli!
Sigara içmek kadar tehlikeli!
Muğla’da kuralık alarmı!
Muğla’da kuralık alarmı!
Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
Hatay’da hortum paniği!
Hatay'da hortum paniği!
otomobil kundaklama anları saniye saniye kaydedildi
otomobil kundaklama anları saniye saniye kaydedildi
Doktor köpeğini yumrukla dövdü!
Doktor köpeğini yumrukla dövdü!
Böylesi görülmedi! Polis bile şaşkın
Böylesi görülmedi! Polis bile şaşkın
Kuş adeta insan gibi konuşup şarkı söylüyor
Kuş adeta insan gibi konuşup şarkı söylüyor
Avcılar’da bir binada tüp patladı
Avcılar'da bir binada tüp patladı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Çıkar evliliğine tazminat cezası
Çıkar evliliğine tazminat cezası
Daha Fazla Video Göster