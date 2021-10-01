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Millet bahçesi kararını İBB yönetimi veto etti! İBB Beykoz millet bahçesini neden istemiyor?

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 14:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Eylül tarihli oturumunda tarihi Beykoz çayırı, oy çokluğu ile Millet Bahçesi'ne dönüştürülmüştü. Ancak Büyükşehir yönetimi bu kararı veto etti. Detayları A Haber muhabiir Pınar Özenç aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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