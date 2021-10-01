01 Ekim 2021, Cuma
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Millet bahçesi kararını İBB yönetimi veto etti! İBB Beykoz millet bahçesini neden istemiyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Eylül tarihli oturumunda tarihi Beykoz çayırı, oy çokluğu ile Millet Bahçesi'ne dönüştürülmüştü. Ancak Büyükşehir yönetimi bu kararı veto etti. Detayları A Haber muhabiir Pınar Özenç aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.