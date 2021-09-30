30 Eylül 2021, Perşembe
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İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber'e konuştu
İtalya 3-4 Ekim tarihinde yerel seçimlere gidiyor. 20 yaşındaki Mariam Salim de Roma Meclisi'ne adaylığını koyan ilk başörtülü kadın oldu. Mariam Salim, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı...