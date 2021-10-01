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D-100'de ölüm durağı!

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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D-100’de ölüm durağı!

Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da Minibüsler yol ortasında yolcu indirirek tehlike saçıyor. Minibüsçüler yolu uzatmamak için yolcuları karayolunda indiriyor. A Haber ekibi o noktadan detayları aktardı.

İstanbul'da yolu uzatmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiriyor.

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o noktadan detayları aktardı.

D-100’de ölüm durağı!

MİNİBÜSÇÜLERİN 'ÖLÜM DURAĞI' TEHLİKE SAÇIYOR

Minibüsler yol ortasında yolcu indiriyor. Trafiğin ortasında kalan vatandaşlar bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçiyor.

D-100’de ölüm durağı!

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