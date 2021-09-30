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İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! Yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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İstanbul’da bitmeyen trafik çilesi! Yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.

İstanbul güne her sabah olduğu gibi trafik çilesiyle başladı. Erken saatlerde 4 ayrı noktada da trafik kazası meydana geldi. Trafik kazaları yoğunluğu daha da artırdı.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, Altunizade'den aktardı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul’da bitmeyen trafik çilesi! İSTANBUL'DA BİTMEYEN TRAFİK ÇİLESİ!

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