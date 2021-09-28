MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Operasyon ne anlama geliyor? Terörle mücadele nasıl gidiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler:
"Bence MİT şu anda kadar Suriye'de en üst düzey imha. Yani daha önce de pek çok kez operasyon yapıldı ama bu operasyonun özel olduğunu düşünüyorum. MİT çıtayı çok yükseğe koydu.
PKK'nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan örgüt içerisinde önemli görevler yapmıştı. Hem geçmişte Kandil'de görev yaptı hem de sözde Ermenistan sorumlusuydu. PKK'nın üst düzey görevlerinde yer aldı. Eski kıdemli bir terörist.
Kendisini güvende hissettiği bir noktada son derece derin bir noktada etkisiz hale getirilmesi çok önemli. MİT'in saha elemanları çok ciddi bir iş başardı. Sivil topluma zarar vermeden halka zarar vermeden bu operasyonun yapılması bu anlamda çok büyük bir başarı. Çok nitelikli bir operasyon."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?
- POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?
- Engin Karaaslan kimdir? Kırmızı bültenle aranan Engin Karaaslan kim?
- Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?
- Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi? 28 Eylül Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...