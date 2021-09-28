MİT’ten Suriye’de PKK’ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

"Bence MİT şu anda kadar Suriye'de en üst düzey imha. Yani daha önce de pek çok kez operasyon yapıldı ama bu operasyonun özel olduğunu düşünüyorum. MİT çıtayı çok yükseğe koydu.