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MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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MİT’ten Suriye’de PKK’ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Operasyon ne anlama geliyor? Terörle mücadele nasıl gidiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

"Bence MİT şu anda kadar Suriye'de en üst düzey imha. Yani daha önce de pek çok kez operasyon yapıldı ama bu operasyonun özel olduğunu düşünüyorum. MİT çıtayı çok yükseğe koydu.

PKK'nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan örgüt içerisinde önemli görevler yapmıştı. Hem geçmişte Kandil'de görev yaptı hem de sözde Ermenistan sorumlusuydu. PKK'nın üst düzey görevlerinde yer aldı. Eski kıdemli bir terörist.

80'li yıllarda örgüte katılmış, terör örgütü elbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim almış biri. Örgüt için sembolleşen birinin yok edilmesi büyük bir değer taşıyor. Haseki-Kamışlı yolu üzerinde sözde PKK'nın hüküm sürdüğü alanda bu operasyonun yapılmış olması çok önemli.

Kendisini güvende hissettiği bir noktada son derece derin bir noktada etkisiz hale getirilmesi çok önemli. MİT'in saha elemanları çok ciddi bir iş başardı. Sivil topluma zarar vermeden halka zarar vermeden bu operasyonun yapılması bu anlamda çok büyük bir başarı. Çok nitelikli bir operasyon."

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