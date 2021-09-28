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Hallerdeki teftişler arttı! Zincir markerler hallerden yer alıyor

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Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Hallerdeki teftişler arttı! Zincir markerler hallerden yer alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ticaret Bakanlığı'nın market ve hal denetimleri sıklaştı. Yapılan denetimler sonucu ürünleri direkt üreticiden alan zincir marketlerin hallerde yer kiraladıkları ve fiyatları yüksek gösterdiği iddia ediliyor.

Fahiş fiyat artışına karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı gerek zincir marketlerde gerekse hallerdeki denetimlerini artırdı.

Denetimlerin artması gerektiği savunan hal esnafı yaptıkları ticaretin şeffaf olduğunu savunuyor.

Haksız fiyat artışıyla mücadelede denetimler sıklaştı. Zincir marketlerin hallerdeki uygulamaları tartışma yarattı.

Üreticiler ve halciler zincir marketlerin hallerde dükkan ve tezgahlar satın aldığını böylece üreticiden alınan ürünlerin fiyatlarını artırarak doğrudan mağazalara ulaştırdıklarını ifade ediyor.

Halleri aradan çıkaran zincir marketler böylece fiyatları da belirlemiş oluyor. Bakanlığın sıkı denetimleri sonrası marketlerin fiyatlarında ise düşüş gözleniyor.

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