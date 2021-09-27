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CHP HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı neden ziyaret etti? Ne konuşuldu? Demirtaş'a ne sunuldu?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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CHP HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı neden ziyaret etti? Ne konuşuldu? Demirtaş’a ne sunuldu?

Millet İttifakı'nda aday senaryolarının konuşulduğu bir dönemde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alındığını belirtti. Tanrıkulu ayrıca casusluk suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'yı da ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ittifak senaryolarının konuşulduğu bir dönemde Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş ile bir saat süren bir görüşme yaptı.

"DEMİRTAŞ'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Geçtimiz hafta yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tanrıkulu güncel siyasi gelişmelerin ele alındığını belirtti. Demirtaş'a haksızlık yapıldığını savunan CHP'li vekil, terör saldırısı ve katliamları görmezden geldi.

"DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'a yönelik "Selahattin Demirtaş neden hapiste? Yani ne yapmış düşüncelerini ortaya koymaktan başka ne yapmış? Sadece konuşmuş siyasi partinin genel başkanı olarak." ifadelerini de kullanmıştı.

TERÖRİST CENAZESİNE GİTMEYEN VEKİLE SORUŞTURMA

Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada terörist cenazeleri hakkında "Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'lının cenazesine gitti diye linç ediliyor ya. Seçmenimiz bizim o ya. İşte milletvekili PKK cenazesinde. Ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan vekil ile ilgili ben soruşturma açtırırım. Disiplin gereği cenazesine de gideceksin taziyesine de" demişti.

KAVALA'YA YANINDAYIZ MESAJI

Tanrıkulu, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'yı da ziyaret etti. ''CHP olarak yanınızdayız'' mesajı verdi.

YARGILANMASINI KONUŞTUK

Tanrıkulu görüşmeye ilişkin "Yargılaması ile ilgili durumu konuştuk. Bizden daha iyi dünyayı ve Türkiye'yi takip ediyor. Morali iyi sağlığı da iyi." ifadelerini kullandı.

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