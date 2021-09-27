CHP HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı neden ziyaret etti? Ne konuşuldu? Demirtaş’a ne sunuldu?

TERÖRİST CENAZESİNE GİTMEYEN VEKİLE SORUŞTURMA

Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada terörist cenazeleri hakkında "Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'lının cenazesine gitti diye linç ediliyor ya. Seçmenimiz bizim o ya. İşte milletvekili PKK cenazesinde. Ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan vekil ile ilgili ben soruşturma açtırırım. Disiplin gereği cenazesine de gideceksin taziyesine de" demişti.